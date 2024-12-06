Українські дрони атакували Керч

Українські дрони атакували в ніч проти п'ятниці, 6 грудня, Керч. У районі суднобудівного заводу "Залив" лунали вибухи, повідомив український Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на місцевих мешканців.

Як уточнює видання "Крим.Реалії", у Керченській протоці працювала система протиповітряної оборони (ППО). Рух автотранспорту Кримським мостом перекрили.

У міністерстві оборони РФ кажуть, що в Криму збили український безпілотник і два морські безекіпажні катери, а всього за ніч набито знищили 33 БпЛА, зокрема у Воронезькій, Курській та Бєлгородській областях.

Українська влада чи військові не коментували ці повідомлення.