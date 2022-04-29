Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Крилаті ракети

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "крилаті ракети".

Крилатою ракетою називають оснащений боєголовкою безпілотний літальний апарат одноразового використання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН 29.04.2022

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.

Росія провела стратегічні ядерні військові навчання

Росія провела стратегічні ядерні військові навчання 19.02.2022

Військові навчання РФ проходили під керівництвом Володимир Путіна і за участі Олександра Лукашенка. Військові запустили балістичні та крилаті ракети.
КНДР запустила дві балістичні ракети

КНДР запустила дві балістичні ракети 15.09.2021

КНДР запустила в бік Японського моря дві балістичні ракети. До цього Пхеньян заявляв, що успішно випробував нові крилаті ракети далекої дії.
Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети

Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети 13.01.2020

НАТО не планує розміщувати в Європі нові ракети у відповідь на російські 9М729. Проте Альянс розвиватиме системи протиракетної оборони та здійснить інші заходи, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США

Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США 20.08.2019

У Москві вважають, що нещодавнім випробуванням крилатої ракети США "обрали курс на нагнітання військової напруженості". У Пекіні так само закидають Вашингтону намір йти на військову конфронтацію.
Чи існує таємна російська суперзброя насправді?

Чи існує таємна російська суперзброя насправді? 15.08.2019

Вибух на російському військовому полігоні спричинив різке підвищення радіаційного фону. Припускають, що інцидент стався під час випробувань нової ядерної крилатої ракети. Що про це відомо?
Україна успішно випробувала ракету Нептун та ракетний комплекс Вільха-М

Україна успішно випробувала ракету "Нептун" та ракетний комплекс "Вільха-М" 05.04.2019

5 квітня українські військові вдало випробували протикорабельну ракету "Нептун", а днем раніше - модернізований тактичний ракетний комплекс "Вільха-М".
Іран планує і надалі озброюватися попри критику світової спільноти

Іран планує і надалі озброюватися попри критику світової спільноти 11.02.2019

Попри тиск ззовні та критику Іран не скорочуватиме своєї програми з розвитку озброєнь, заявив іранський президент Хасан Роухані.
Росія може мати більше ракет 9М729, ніж припускалось - ЗМІ

Росія може мати більше ракет 9М729, ніж припускалось - ЗМІ 10.02.2019

У Росії є не менше 64 ракет 9М729, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. У США і НАТО вважають, що створенням цих ракет Москва порушила договір про роззброєння.
Тегеран гостро відреагував на заяву ЄС щодо іранської крилатої ракети

Тегеран гостро відреагував на заяву ЄС щодо іранської крилатої ракети 05.02.2019

МЗС Ірану назвав критику з боку ЄС погрозливою та неконструктивною. Напередодні в ЄС висловили занепокоєння через випробування Іраном крилатої ракети.
У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору

У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору 03.02.2019

Депутати Бундестагу з ХДС та СДПН пропонують Росії перемістити її спірні крилаті ракети на схід, а США - надати доступ інспекторам з РФ до баз в Європі.
Іран заявив про успішне випробування нової ракети

Іран заявив про успішне випробування нової ракети 02.02.2019

Військові Ірану випробували крилату ракету "Ховейзе" з дальністю польоту в 1350 кілометрів, повідомив міністр оборони країни Амір Хатамі.
Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння 02.02.2019

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.
Як Берлін відреагував на рішення США вийти з договору про роззброєння

Як Берлін відреагував на рішення США вийти з договору про роззброєння 02.02.2019

Уряд ФРН шкодує про рішення США припинити участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, однак підтримує аргументи Вашингтона. На думку Берліна, саме Москва порушила договір.
Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю

Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю 02.02.2019

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого.
Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі

Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі 02.02.2019

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння.
Інші статті