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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "крилаті ракети".
Крилатою ракетою називають оснащений боєголовкою безпілотний літальний апарат одноразового використання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.
Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого.