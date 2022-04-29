Крилаті ракети

Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Столиця України знову потерпає від ракетних обстрілів. Цього разу її атакували під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша. Внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок загинула одна людина, ще десять постраждали.