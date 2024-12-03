Зеленський констатує прискорення виробництва ракет в Україні

Після проведення засідання Ставки Зеленський вказав на прогрес у розробці й постачанні ракет українського виробництва. Крім того, ВПК отримав дострокові замовлення на випуск БпЛА різних видів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська ракетна програма просувається уперед, а виробництво ракет прискорюється. Відповідну заяву він зробив у вівторок, 3 грудня, після проведення засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання. Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - написав Зеленський у Telegram-каналі.

Нарощування обсягів виробництва безпілотників і дронів-ракет

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що головним питанням під час проведення Ставки стало не виробництво безпосередньо ракет, а загалом контракти для "виробництва зброї в Україні". Одним із таких ключових аспектів стало подальше нарощування замовлень на випуск дронів.

"Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - написав Зеленський.

Іншим пунктом обговорення президент України назвав "завдання по контрактах на виробництво артилерії", а також додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.

Крім суто воєнних питань, обговорювалася й відбудова пошкодженої російськими ударами енергетичної інфраструктури, додав Зеленський.

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