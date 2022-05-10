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Коронавірус

Коронавіруси - одне із сімейств вірусів. У січні 2020 року світ охопила пандемія раніше невідомого коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Упродовж лише двох тижнів вірус потрапив на територію інших країн.

Коронавіруси відомі з 1960-х років. Назва походить від короноподібної білкової структури вірусної оболонки. Сімейство коронавірусів включає в себе близько 40 видів вірусів. Власне, коронавіруси не є чимось надзвичайним. Нерідко перебіг викликаної ними інфекції не становить серйозної загрози, приміром, як це буває з грипоподібними недугами, як-от лихоманка, кашель і задишка. Так само можуть виникати шлунково-кишкові нездужання, особливо діарея. Водночас коронавіруси теж підступні й наділені надзвичайною здатністю пристосовуватися - вони належать до РНК-вірусів і мають високу генетичну варіабельність. На практиці це означає, що їм нескладно подолати видові бар'єри і заразити представників будь-яких видів. В результаті таким вірусам під силу спричиняти тяжкий перебіг захворювань, з задишкою і пневмонією, що можуть навіть призвести до смерті. Наприклад, 2002 і 2003 року агресивний коронавірус, відомий як тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS), спричинив епідемію. Тоді за два роки у світі захворіло понад вісім тисяч осіб, з яких близько тисячі померло. Від епідемії постраждало 30 країн. Потім 2012 року був виявлений коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), що спочатку поширився на Аравійському півострові. Наприкінці 2019 - початку 2020 років у китайському місті Ухань серед людей було зафіксовано хворобу, збудником якої став новий вид вірусу із сімейства коронавірусів - SARS-CoV-2. Вважається, що вперше його перенесення від тварин до людини відбулося на ринку морепродуктів в Ухані, де нелегально продають також диких тварин для вживання в їжу.

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