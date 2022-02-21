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Коронавірус SARS-Cov-2

SARS-CoV-2 - офіційна назва коронавірусу, який вперше ідентифіковали в грудні 2019 року в Ухані (КНР).

Коронавірус SARS-CoV-2 (спочатку цьому вірусу було присвоєно код 2019-nCoV) викликає захворювання COVID-19. SARS-CoV-2 спричинив коронавірусну пандемію 2019-2020 років. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Усе про коронавірус (досьє)

Усе про коронавірус (досьє) 21.02.2022

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.
COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих

COVID-19 в Україні: за добу понад 300 померлих 15.02.2022

14 лютого в Україні майже 30 тисяч людей захворіли на COVID-19. Лідерами за кількістю нових випадків захворювання є Одещина та місто Київ.
SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 супервакцина американських військових

SpFN: чи переможе пандемію COVID-19 "супервакцина" американських військових 09.02.2022

Військові науковці США повідомляють, що створили вакцину, яка захищає від усіх варіантів коронавірусу. Тепер, кажуть вони, не буде потреби в бустерах. Експерти налаштовані скептично щодо SpNF.
Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених

Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених 08.02.2022

На тлі появи нових мутацій коронавірусу в багатьох виникає запитання, чи не є природний імунітет, що виробляється після хвороби, кращим захистом від нових заражень, ніж щеплення.

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека? 31.01.2022

У Данії, Великобританії, Індії, Швеції та в багатьох інших країнах швидко поширюється новий, мабуть, ще заразніший підваріант омікрона. DW - про те, що про нього вже відомо.
У Німеччині стрімко зростає кількість заражень на коронавірус

У Німеччині стрімко зростає кількість заражень на коронавірус 31.01.2022

Кількість заражень SARS-CoV-2 в Німеччині продовжує зростати. Однак тлі поширення омікрон-варіанта експерти хочуть орієнтуватися на інший показник.
Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств?

Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств? 26.01.2022

Стрімке поширення омікрон-варіанта коронавірусу та пов'язана з цим висока кількість лікарняних може стати випробуванням для об’єктів критичної інфраструктури. Чи готові до цього в Україні?
Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу?

Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу? 24.01.2022

З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.
У Німеччині знову зростають показники зараження коронавірусом

У Німеччині знову зростають показники зараження коронавірусом 06.01.2022

Тижневий коефіцієнт зараження SARS-CoV-2 становить 285,9 випадку на 100 тисяч жителів. За добу зафіксували 64340 нових випадків. Зелені закликають працювати віддалено.
У Франції виявили новий варіант коронавірусу

У Франції виявили новий варіант коронавірусу 04.01.2022

Раніше невідомий варіант SARS-CoV-2 з 46 мутаціями виявили у мандрівника, який повернувся з Камеруну до Франції. Нині вчені почали його вивчення.
Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця? 29.12.2021

Багато хто сподівається, що коронавірус зникне так само швидко, як і прийшов. Але зараз представники ВООЗ уже називають цей вірус ендемічним. А це означає, що ми муситимемо з ним жити.
Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших

Коментар: Відмова від щеплення проти COVID-19 як загроза життю інших 16.12.2021

Люди, які відмовляються від щеплення, хоча могли б це зробити, загрожують життю інших - наприклад, онкохворим, які не можуть вчасно отримати необхідне лікування, вважає Дженніфер Ваґнер.
Омікрон - звідки взявся цей варіант коронавірусу?

Омікрон - звідки взявся цей варіант коронавірусу? 14.12.2021

Походження варіанту коронавірусу Sars-Cov-2 "Омікрон" та його властивості можуть допомогти нам спрогнозувати, як довго ще триватиме пандемія і де ще приховуються нові варіанти. Існує три теорії.
Чи захищає щеплення від COVID-19? Що нового виявили вчені

Чи захищає щеплення від COVID-19? Що нового виявили вчені 10.12.2021

На тлі суперечок про ефективність вакцинації науковці висловлюють переконання, що щеплення допомагає захиститися від коронавірусу, хоч і не усуває ризик захворіти. Які аргументи вони наводять?
Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе?

Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе? 03.12.2021

Мутації в білку, який відповідає за виправлення мутацій у дельта-варіанті коронавірусу, призвели до його самознищення в Японії, вважають учені. Тому п'ята хвиля COVID-19 у цій країні швидко зійшла нанівець
У Південній Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2

У Південній Африці виявлено новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 26.11.2021

У нового варіанта коронавірусу, попередньо названого B.1.1.529, зафіксовано 10 мутацій. Це у кілька разів більше, ніж у дельта-варіанту. ВООЗ проведе екстрену нараду.
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