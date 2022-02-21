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SARS-CoV-2 - офіційна назва коронавірусу, який вперше ідентифіковали в грудні 2019 року в Ухані (КНР).
Коронавірус SARS-CoV-2 (спочатку цьому вірусу було присвоєно код 2019-nCoV) викликає захворювання COVID-19. SARS-CoV-2 спричинив коронавірусну пандемію 2019-2020 років. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З лютого всіх нещеплених працівників сфери охорони здоров’я відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. DW розбиралася, що про це думають самі медики та як рішення вплине на надання послуг пацієнтам.