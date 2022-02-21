Коронавірус SARS-Cov-2

Епідемія, пандемія, ендемія: у чому різниця?

Багато хто сподівається, що коронавірус зникне так само швидко, як і прийшов. Але зараз представники ВООЗ уже називають цей вірус ендемічним. А це означає, що ми муситимемо з ним жити.