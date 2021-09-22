Відсторонення невакцинованих медиків - лікарням в Україні забракне персоналу?

Старша медсестра Ольга (ім’я змінене. - Ред.) зі стажем у 40 років працює в хірургічному відділенні лікарні одного з невеликих міст Київської області. Попри обов'язкову вакцинацію для медпрацівників щеплюватися проти коронавірусної хвороби вона не збирається. "Я розраховую на власний імунітет", - каже медпрацівниця. Жінка стверджує, що 11 з 23 колег із її відділення досі не вакцинувалися, серед яких є лікарі, медсестри, санітарки та технічний персонал. Дехто з них, за словами Ольги, планує щепитися з огляду на відсторонення, а деякі ще вагаються.

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні ситуація абсолютно інакша. За словами завідувачки відділення інтенсивної терапії, яке спеціалізується на COVID-19, Іванни Дидик, у медзакладі нема лікарів, які проти вакцинації від коронавірусу. "Навіть серед технічного персоналу нема принципово налаштованих проти. Коли почалася вакцинальна кампанія справді відтягував. Часто питали нашої думки, але лікарі єдині у своїй позиції - якщо немає протипоказань, то треба щепитися, аби не зустрітися з нами на лікарняному ліжку", - зазначає Дидик.

10 відсотків невакцинованих медпрацівників - це мало чи багато?

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні після 31 січня, судячи з усього, особливих проблем з кадрами не буде. А от у хірургічному відділені лікарні в Київській області, де працює Ольга і де, за її словами, ще майже половина персоналу не щеплена, такі проблеми можуть виникнути. Починаючи від 1 лютого, нещеплені медпрацівники державних та комунальних закладів охорони здоров'я не допускатимуться до роботи.

Загалом в Україні наразі близько 90 відсотків працівників сфери охорони здоров’я вже вакциновані, повідомив DW головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, частина нещеплених працівників має абсолютні медичні протипоказання, дехто - сертифікати про нещодавно перенесену коронавірусну хворобу, тому їх відсторонення не стосуватиметься.

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Потребу в обов'язковій вакцинації для медпрацівників керівник Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ), імунолог Федір Лапій пояснив так: "Це необхідно для захисту медперсоналу різного рангу, аби вони могли виходити на роботу. Адже підготувати хірурга, педіатра чи якогось вузького спеціаліста дуже дорого коштує та займає багато часу".

Таким чином, наголосив Лапій, обов'язкова вакцинація медиків сприятиме забезпеченню прав громадян, закріплених конституцією. "Аби громадяни реалізували своє право на охорону здоров’я, медичну допомогу, життя, держава, зважаючи, що медики мають бути на роботі, а не лікарняному, шляхом примусу забезпечує права громадян, закріплені Конституцією", - зазначає імунолог.

Отже, обов'язкова вакцинація власне мала б запобігти виникненню браку персоналу через захворювання медпрацівників. Але чи не виникне все ж таки проблема з кадрами тепер - внаслідок відсторонення нещеплених? Адже 10 відсотків нещеплених медпрацівників для системи охорони здоров'я, де кожен працівник буквально на вагу золота, теж врешті-решт може виявитися високим показником.

Серед нещеплених медпрацівників чимало тих, хто вагається

У МОЗ не очікують, що ситуація нестачі персоналу в разі відсторонень буде критичною. "Медичні працівники, які будуть відсторонені, складатимуть приблизно п’ять-шість відсотків. Відповідно до наших даних у переважній більшості невакцинованими наразі залишаються обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я або адміністративний", - запевняє головний санлікар Кузін. Він додає, що поки рано прогнозувати, наскільки масовими будуть відсторонення, адже "ще є час, щоби медичні працівники оперативно звернулися та вакцинувалися". Крім того, каже Кузін, у кожного закладу "є резервна кількість бригад або механізм посилення цього процесу на рівні області", пояснює Кузін.

Профспілка проти відсторонення медпрацівників

Натомість у Київській міській профспілці працівників охорони здоров'я не погоджуються із цим та вважають наказ про відсторонення "дискримінаційним". Глава ради профспілки Сергій Кубанський підтверджує велику кількість імунізованих працівників, втім не розуміє, яким чином МОЗ оперує статистикою вакцинованих. "Наразі керівництво медзакладів не має правових підстав збирати інформацію щодо того, чи щепився працівник. Це стане можливим із набуттям чинності наказу про відсторонення", - каже Кубанський у розмові з DW.

Ковідне відділення в міській лікарні №9 Запоріжжя

А втім, навіть якщо спиратися на гіпотетичні п'ять відсотків відсторонених, каже глава ради профспілки, для районних лікарень або медзакладів невеликих міст вони можуть стати вагомими. "Відсторонення загрожує тим, що не буде кому надавати допомогу пацієнтам. У Києві - місті з великою кількістю лікарень - є альтернатива. У регіонах можуть бути один-два лікарі певної спеціальності, тож їх відсторонення може навпаки позбавити населення медичної допомоги", - вважає Кубанський.

Керівники лікарень Бердянська та Києва, з якими спілкувалася DW, підтримують необхідність вакцинації медпрацівників, однак визнають, що цю думку поділяє не весь персонал. За їхніми словами, кількість невакцинованих у їхніх закладах становить до десяти відсотків залежно від лікарні.

Так, у Бердянському територіальному медичному об’єднанні не вакцинувалися близько восьми відсотків персоналу. Серед них - як технічні працівники лікарні, так і лікарі й медсестри, каже директор закладу Дмитро Єгоров. "Загалом поки не щепилися сто медпрацівників. Але думаю, що до 1 лютого ця цифра зведеться до нуля, адже вже нині багато хто вагається", - розповідає головний лікар.

Додаткове навантаження для вакцинованих лікарів

Водночас Єгоров визнав, що питання нестачі кадрів у разі відсторонення - "велика проблема". Однак він сподівається, що лікарня впорається. Нині керівництво Бердянського територіального медичного об’єднання збирає дані, працівники яких відділень будуть відсторонені, аби встигнути "закрити ургентні галузі" через переведення персоналу з інших відділень.

Подібна картина - і в Київській міській клінічній лікарні № 4. За даними керівництва лікарні, поки що не щепилися близько десяти відсотків персоналу. Серед них - ті медики, які нещодавно перехворіли на коронавірус і не підлягають відстороненню, наголошує в розмові з DW заступник головного лікаря з медичних питань Георгій Аксютін. За його словами, найбільше нещеплених - серед технічного персоналу.

"Лікарів із принциповою позицією проти вакцинації в нас нема. На якість послуг пацієнтам відсторонення не вплине. Явної нестачі кадрів не очікуємо", - стверджує Аксютін. І все ж таки, за його словами, заміняти відсторонених працівників немає ким, тож у цьому разі вакциновані співробітники отримають додаткове навантаження.

Пацієнти підтримують обов'язкову вакцинацію медпрацівників

У благодійному фонді "Пацієнти України" також підтримують запровадження обов’язкової вакцинації для медпрацівників, адже це не лише убезпечує їх, але й гарантує право пацієнтів на безпечне отримання допомоги.

"Мені здається, що таке жорстке рішення має змінити поведінку досі нещеплених медиків - вони мають залишитися на своїх робочих містах, просто вакцинувавшись. Бо для основної категорії населення медики є дороговказом у цьому питанні. Натомість деякі з них своїми антивакцинальними діями підривають і дискредитують вакцинальну кампанію", - зазначає в коментарі DW виконавча директорка фонду Інна Іваненко.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголошує, що відсторонений працівник "зможе повернутися до виконання своїх обов’язків і знову отримувати зарплату, коли завершиться карантин або після того, як він вакцинується". Водночас медсестра Ольга з Київщини, яка відмовляється щепитися від COVID-19, збирається позиватися до суду, аби, як вона каже, "відстояти своє право на свободу вибору".