Коронавірус у Німеччині: понад два мільйони випадків зараження

У Німеччині загальна кількість інфіковань коронавірусом з початку пандемії подолала позначку в два мільйони. Про це в п'ятницю, 15 січня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Згідно з його даними, за минулу добу в Німеччині було зареєстровано 22 368 нових випадків зараження, таким чином загальна кількість інфікованих становить 2 мільйона 958 осіб, передає агентство Reuters.

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Від наслідків коронавірусної інфекції за минулу добу в Німеччині померли 1113 людей. Загальна кількість померлих сягнула позначки у 44 994 особи.

Рівень зараження в середньому по країні хоча і знизився до позначки у 146,1 випадка на сто тисяч населення у порівнянні з попередніми показниками у 151,2 випадка, та все одно є значно вищим за встановлений припустимий показник у 50 випадків на сто тисяч населення.

Посилення локдауну

Нагадаємо, що із середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки переважно закриті.

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З 10 грудня карантин у Німеччині посилили, зокрема, ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж тижня, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Чинні обмеження діють до кінця січня.

Локдаун можуть посилити ще сильніше

Утім, у четвер, 14 січня, німецькі ЗМІ повідомили, що у відомстві канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) розглядають сценарій посилення карантинних заходів із зупинкою роботи громадського транспорту та міжміських перевезень, а також запровадження комендантської години.

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Утім, Меркель під час онлайн-засідання правління Християнсько-демократичного союзу, яке також відбулося 14 січня, спростувала цю інформацію. За словами Меркель, ніхто не хоче зупинки громадського транспорту, йдеться лише про його розвантаження шляхом надання можливості співробітникам працювати з дому.