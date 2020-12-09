 Коронавірус у Німеччині: понад два мільйони випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Коронавірус у Німеччині: понад два мільйони випадків зараження

За минулу добу у Німеччині було зареєстровано 22 368 нових випадків зараження, померло 1113 людей. Загальна кількість інфікувань з початку пандемії перевищила два мільйони.

Коронавірус у Німеччині: понад 2 мільйона заражених

У Німеччині загальна кількість інфіковань коронавірусом з початку пандемії подолала позначку в два мільйони. Про це в п'ятницю, 15 січня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Згідно з його даними, за минулу добу в Німеччині було зареєстровано 22 368 нових випадків зараження, таким чином загальна кількість інфікованих становить 2 мільйона 958 осіб, передає агентство Reuters. 

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Від наслідків коронавірусної інфекції за минулу добу в Німеччині померли 1113 людей. Загальна кількість померлих сягнула позначки у 44 994 особи.

Рівень зараження в середньому по країні хоча і знизився до позначки у 146,1 випадка на сто тисяч населення у порівнянні з попередніми показниками у 151,2 випадка, та все одно є значно вищим за встановлений припустимий показник у 50 випадків на сто тисяч населення.

Посилення локдауну

Нагадаємо, що із середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки переважно закриті.

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З 10 грудня карантин у Німеччині посилили, зокрема, ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж тижня, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Чинні обмеження діють до кінця січня.

Локдаун можуть посилити ще сильніше

Утім, у четвер, 14 січня, німецькі ЗМІ повідомили, що у відомстві канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) розглядають сценарій посилення карантинних заходів із зупинкою роботи громадського транспорту та міжміських перевезень, а також запровадження комендантської години.

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Утім, Меркель під час онлайн-засідання правління Християнсько-демократичного союзу, яке також відбулося 14 січня, спростувала цю інформацію. За словами Меркель, ніхто не хоче зупинки громадського транспорту, йдеться лише про його розвантаження шляхом надання можливості співробітникам працювати з дому.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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Очікується, що близько двох мільйонів доз вакцини Moderna мають надійти до Німеччини до кінця першого кварталу, а близько 50 мільйонів доз до кінця року, заявив глава МОЗ країни.  

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