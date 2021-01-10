 Коронавірус у Німеччині: понад 40 тисяч інфікованих померли | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

Коронавірус у Німеччині: понад 40 тисяч інфікованих померли

У Німеччині за останню добу померли 465 людей, що були інфіковані коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в ФРН сягає майже двох мільйонів.

Жертвами коронавірусу у Німеччині стали понад 40 тисяч людей

Жертвами коронавірусу у Німеччині стали понад 40 тисяч людей

У Німеччині від наслідків коронавірусної інфекції вже померли 40343 людини, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці в неділю, 10 січня. За останню добу підтверджено 465 нових смертей осіб, в яких було діагностовано COVID-19. Крім того, за минулі 24 години виявлено 16946 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2.

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Дані, які RKI публікує вранці в неділю, зазвичай нижчі, бо у вихідні в Німеччині роблять менше тестів і не всі міністерства охорони здоров'я федеральних земель повідомляють в ці дні добову статистику кількості заражень.

Крім того, наразі є затримки аналізу даних про коронавірус в ФРН і їхньої передачі через період святкування Різдва і новорічних свят, інформує агентство новин dpa.

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Майже два мільйони заражень

Загалом у Німеччині за весь час пандемії коронавірусу заразилися, за офіційними даними, вже 1 908 527 осіб, з них майже 1 525 300 одужали. Рівень зараження в середньому по країні зараз становить 162,2 випадка на 100 тисяч населення протягом семи днів. Найбільший показник був зафіксований 22 грудня (197,6 випадка).

При цьому епідемічна ситуація у ФРН дуже відрізняється в залежності від регіону. В той час як в Саксонії і Тюрингії фіксують найвищі показники (269,8 і 232,4 випадки на сто тисяч людей відповідно), то в Бремені цей показник становить близько 74.

Тижневий індекс репродукції коронавірусу (R) на ранок 10 січня виріс до 1,16. Це означає, що кожні 100 інфікованих в середньому заражають по 116 людей. 

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