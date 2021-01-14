 Локдаун у Німеччині можуть посилити, Меркель прагне екстреної наради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Новини

Локдаун у Німеччині можуть посилити, Меркель прагне екстреної наради

Очільники урядів німецьких земель та канцлерка вже наступного тижня мають обговорити подальше посилення карантинних обмежень у країні. Ситуація загострюється через поширення мутованого вірусу.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за проведення екстреної наради з очільниками урядів федеральних земель на тлі й надалі напруженої ситуації з поширенням коронавірусу, зокрема, варіанта вірусу, який спершу виявили у Великобританії. Про необхідність провести таку нараду раніше, ніж планувалося, Меркель заявила у четвер, 14 січня, під час онлайн-засідання президії Християнсько-демократичного союзу (ХДС), повідомляє інформагенція AFP з посиланням на учасників засідання.

Меркель виступає за посилення карантинних заходів. За її словами, зупинити коронавірус можна лише за допомогою додаткових зусиль. Раніше передбачалося, що нарада очільників урядів земель та канцлерки відбудеться 25 січня. Однак Меркель зазначила, що її проведуть вже наступного тижня через стрімке поширення у країні мутації коронавірусу. Найближчим часом ситуацію з коронавірусом також мають обговорити на саміті лідери країн Євросоюзу.

Раніше видання Bild повідомило, що у відомстві федерального канцлера розглядають сценарій посилення карантинних заходів із зупинкою роботи громадського транспорту та міжміських перевезень, а також запровадження комендантської години. Утім, Меркель під час онлайн-засідання правління ХДС, яке також відбулося 14 січня, спростувала цю інформацію, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на учасників засідання. За словами Меркель, ніхто не хоче зупинки громадського транспорту, йдеться лише про його розвантаження шляхом надання можливості співробітникам працювати з дому. 

Посилення локдауну 

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на винос. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 грудня карантин у Німеччині посилили, зокрема, ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж тижня, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Чинні обмеження діють до кінця січня

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 14 січня у Німеччині загалом зафіксовано близько 2 мільйонів випадків зараження коронавірусом, померли майже 45 тисяч осіб, у яких підтвердили інфікування.

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