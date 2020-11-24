 Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.11.2020

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Світ

Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея)

Обраний президент США Джо Байден анонсував перші кадрові призначення на ключові посади майбутнього уряду. Багато облич знайомі публіці ще з часів президентства Барака Обами. Хто вони?

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


  • Президент Китаю Сі Цзіньпін

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Китаю Сі Цзіньпін

    У Пекіні заявили, що утримаються від коментарів щодо результатів виборів у США, доки вони не набудуть офіційного характеру. "Ми взяли до уваги, що пан Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Ми розуміємо, що результат президентських виборів у США буде оголошений пізніше, відповідно до законів та процедур США", - сказав речник МЗС Китаю.

  • Президент Росії Володимир Путін

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Росії Володимир Путін

    Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Кремль утримається від коментування перемоги Байдена, доки тривають судові суперечки та немає офіційних результатів. "Ви бачите, що там очікуються певні юридичні процедури, анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється (від 2016 року. - Ред.). Тому ми вважаємо коректним дочекатися все ж офіційного оголошення", - сказав він.

  • Бразильський президент Жаір Болсонару

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Бразильський президент Жаір Болсонару

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару раніше казав, що стане першим главою держави в світі, хто привітає з перемогою Дональда Трампа. Але щодо Байдена Болсонару мовчить. "Я думаю, що президент чекає вирішення цієї суперечки щодо сфальсифікованих голосів", - сказав журналістам віцепрезидент Бразилії Амілтон Моуран. За його словами, Болсонару привітає Байдена "в правильний момент".

  • Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

    Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Лідер КНДР Кім Чен Ин

    Кім жодним чином не відреагував на результати голосування в США. Станом на вівторок жодних коментарів щодо виборів від північнокорейських ЗМІ не надходило. Але 2016 року Пхеньян також не коментував перемогу Дональда Трампа відразу після того, як результати стали відомі. Раніше Кім називав Байдена "дурнем із низьким рівнем інтелекту". Байден після цього назвав Кіма "бандитом".

  • Прем'єр Словенії Янез Янша

    Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

    Прем'єр Словенії Янез Янша

    Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном.

    Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик


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