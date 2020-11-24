Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея)

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

Лопес Обрадор сказав, що конституція Мексики забороняє йому вітати переможця виборів у США, поки юридичні суперечки не владнані. "Як президент Мексики може бути суддею та сказати: "Цей кандидат виграв"?" - сказав він на пресконференції. Дослівно він назвав Байдена "можливим новообраним президентам", після чого наголосив на тому, що Мексика ні на чий бік не стає.