Команда Байдена: старі-нові обличчя в майбутньому уряді США (фотогалерея)

Хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США
Прем'єр Словенії Янез Янша
Лідер праворадикальної антимігрантської Словенської демократичної партії, який, не дочекавшись результатів, назвав Трампа переможцем виробів, ще не привітав Джо Байдена. Янша приєднався до звинувачень на адресу Демократичної партії США щодо начебто фальсифікацій на виборах. Але на своїй сторінці в Twitter він написав, що Словенія сподівається на "дружні відносини" з Вашингтоном.
Автор: Мелісса Соу-Джі Ван Бруннерсум, Данило Білик