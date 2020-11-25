Алехандро Майоркас - американський юрист, демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Алехандро Майоркас".

Алехандро Майоркас має кубинське коріння і за часів Барка Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.