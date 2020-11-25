Евріл Хейнс - американська державна діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Евріл Хейнс".

Евріл Хейнс стала першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ. Цю посаду вона обіймала в період між 2013-2015 роками, а потім перейшла на роботу до Держдепартаменту США, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.