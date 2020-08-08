 Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

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Новини

Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори в США

Володимир Зеленський запевнив, що Україна "не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори" в США. Він порадив українцям утриматися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами в США.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не не втручатиметься у вибори президента США

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не не втручатиметься у вибори президента США

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не втручатиметься у майбутні вибори президента США, які заплановані на 3 листопада.

"Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США", - написав він ввечері у суботу, 8 серпня, у соцмережі Facebook.

Зеленський наголосив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів - це питання національної безпеки. "Тому вважаю, що громадянам України слід, м'яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов'язаної з президентськими виборами у США, та не дозволяти собі спробувати вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 серпня була опублікована заява директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни, у якій зазначалося, що Росія, Китай і Іран намагаються вплинути на вибори США.

В якості прикладу спроб впливу Москви контррозвідка США навела нещодавнє оприлюднення народним депутатом України Андрієм Деркачем, якого у заяві Еваніни названо "проросійським", записів телефонних розмов з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США, ймовірного кандидата в президенти від Демократичної партії на цьогорічних виборах Джо Байдена. 

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