Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Якщо порівнювати зарплати українських законотворців з доходами пересічних українців - різниця величезна. За даними Держстату за червень, середня зарплата в Україні становить близько 11 тисяч гривень. Це вдесятеро менше порівняно із зарплатою народних обранців разом із доплатами і пільгами. Водночас якщо порівнювати з підприємницьким сектором в Україні - зарплати нардепів нижчі. Деякі новачки у парламенті, які до виборів працювали, приміром, у шоу-бізнесі, тепер на ставці депутата справді отримуватимуть менше.