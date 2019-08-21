Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?
Якщо порівнювати зарплати українських законотворців з доходами пересічних українців - різниця величезна. За даними Держстату за червень, середня зарплата в Україні становить близько 11 тисяч гривень. Це вдесятеро менше порівняно із зарплатою народних обранців разом із доплатами і пільгами. Водночас якщо порівнювати з підприємницьким сектором в Україні - зарплати нардепів нижчі. Деякі новачки у парламенті, які до виборів працювали, приміром, у шоу-бізнесі, тепер на ставці депутата справді отримуватимуть менше.
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