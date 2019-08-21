 Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?

Деякі українські народні обранці отримують понад 100 тисяч гривень на місяць

Деякі українські народні обранці отримують понад 100 тисяч гривень на місяць

Якщо порівнювати зарплати українських законотворців з доходами пересічних українців - різниця величезна. За даними Держстату за червень, середня зарплата в Україні становить близько 11 тисяч гривень. Це вдесятеро менше порівняно із зарплатою народних обранців разом із доплатами і пільгами. Водночас якщо порівнювати з підприємницьким сектором в Україні - зарплати нардепів нижчі. Деякі новачки у парламенті, які до виборів працювали, приміром, у шоу-бізнесі, тепер на ставці депутата справді отримуватимуть менше. 

 

DW.COM

У новій Верховній Раді має змешитися кількість парламентських комітетів

Новообрані українські депутати визначилися із майбутніми парламентськими комітетами - їх буде на чотири менше, ніж у Верховній Раді попереднього скликання. (15.08.2019)  

11 партій отримуватимуть в Україні державне фінансування

Фінансування з державного бюджету отримають усі партії, які на парламентських виборах в липні здобули понад два відсотки голосів виборців. Даних про розмір фінансування в НАЗК не надали. (13.08.2019)  

Топ-заробітки депутатів Бундестагу

Кожен четвертий депутат Бундестагу підробляє паралельно до роботи в німецькому парламенті. Скільки отримують лідери рейтингу та чи загрожує такий підробіток незалежності Бундестагу? (08.08.2017)  

"Слуги народу" закінчили тренінг у Трускавці, попереду нові програми

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" закінчили інтенсивний курс лекцій, які їм у Трускавці викладали професори Київської школи економіки. (04.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Заробіток німецького депутата: зарплатня та компенсації (18.12.2017)  

Також за темою

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?

Реклама

Докладно

Messe in Berlin World of Whorecraft (DW/Nikita Jolkver)

Секс за гроші: розмова з німецькою повією про її роботу

Німецька повія в інтерв'ю DW розповіла про свою роботу, торгівлю людьми, сутенерство та примусову проституцію.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  