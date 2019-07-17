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Андрій Парубій

Тема

Андрій Парубій - український політик, колишній голова Верховної Ради України.

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Докладно

Під час урочистого засідання Верховної Ради

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу

З моменту складення присяги новообрані народні депутати почали виконувати свої обов'язки.
Політика29 серпня 2019 р.
Деякі українські народні обранці отримують понад 100 тисяч гривень на місяць

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Скільки насправді отримують народні обранці в Україні й ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?
Політика21 серпня 2019 р.
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Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019)

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019)

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?
Політика21 серпня 2019 р.04:22 хв.
Володимир Зеленський не звертатиметься до голови Верховної Ради Андрія Парубія, а говоритиме з новим парламентом

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія

Володимир Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови нинішнього складу ВР Андрія Парубія.
Політика19 липня 2019 р.
Володимир Зеленський

Парубій знову відмовив Зеленському

Парубій знову відмовив Зеленському

Спікер ВР відмовив президенту у скликанні позачергового засідання і сказав, що Зеленський прагне "передвиборчого шоу".
Політика18 липня 2019 р.
Голова парламенту Андрій Парубій (архівне фото)

Парубій не скликатиме засідання попри прохання Зеленського

Парубій не скликатиме засідання попри прохання Зеленського

Спікер Верховної Ради каже, що не може скликати позачергове засідання, і просить президента переписати звернення.
Політика17 липня 2019 р.
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