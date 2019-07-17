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Андрій Парубій
Тема
Андрій Парубій - український політик, колишній голова Верховної Ради України.
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Докладно
Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу
Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу
З моменту складення присяги новообрані народні депутати почали виконувати свої обов'язки.
Політика
29.08.2019
29 серпня 2019 р.
Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)
Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)
Скільки насправді отримують народні обранці в Україні й ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?
Політика
21.08.2019
21 серпня 2019 р.
Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019)
Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019)
У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?
Політика
21.08.2019
21 серпня 2019 р.
04:22 хв.
Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія
Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія
Володимир Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови нинішнього складу ВР Андрія Парубія.
Політика
19.07.2019
19 липня 2019 р.
Парубій знову відмовив Зеленському
Парубій знову відмовив Зеленському
Спікер ВР відмовив президенту у скликанні позачергового засідання і сказав, що Зеленський прагне "передвиборчого шоу".
Політика
18.07.2019
18 липня 2019 р.
Парубій не скликатиме засідання попри прохання Зеленського
Парубій не скликатиме засідання попри прохання Зеленського
Спікер Верховної Ради каже, що не може скликати позачергове засідання, і просить президента переписати звернення.
Політика
17.07.2019
17 липня 2019 р.
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