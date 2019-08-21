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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ольга Богомолець".
Ольга Богомолець - український лікар і політик. У Верховній Раді восьмого скликання вона очолювала парламентський комітет з охорони здоров'я. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?