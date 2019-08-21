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Ольга Богомолець

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ольга Богомолець".

Ольга Богомолець - український лікар і політик. У Верховній Раді восьмого скликання вона очолювала парламентський комітет з охорони здоров'я. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?

Телерадіокомпанії хочуть штрафувати за лайку в ефірі

Телерадіокомпанії хочуть штрафувати за лайку в ефірі 03.07.2019

Народна депутатка з "Блоку Петра Порошенка" Ольга Богомолець внесла до парламенту законопроєкт, яким пропонує штрафувати ЗМІ за нецензурні слова в ефірі.

Поради і реформи: чим запам'яталась Уляна Супрун (06.02.2019) 06.02.2019

"Можна мочити пробу Манту та сидіти на холодному", старт медреформи та програма "Доступні ліки". Чим саме запам'яталась Уляна Супрун, якій київський суд заборонив виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я.

Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти

Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти 21.01.2019

Партійні з'їзди висунули Володимира Зеленського та Олега Ляшка кандидатами в президенти України. Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала вже 12 кандидатів.
Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України

Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України 19.01.2019

З повідомлень Центральної виборчої комісії України випливає, що Роман Насіров поки не зареєстрований кандидатом у президенти. В Україні чиновника підозрюють у розкраданні понад двох мільярдів гривень.
Порошенко звільнив Богомолець

Порошенко звільнив Богомолець 20.12.2018

Ольгу Богомолець звільнено з посади позаштатного радника президента України.
Відставка за реформу: чи можуть депутати звільнити Уляну Супрун?

Відставка за реформу: чи можуть депутати звільнити Уляну Супрун? 04.04.2018

Профільний комітет Верховної Ради хоче звільнити очільницю міністерства охорони здоров’я. Чи дійсно захиталося крісло під Уляною Супрун?
Людина-реформа: досягнення та поразки Уляни Супрун

Людина-реформа: досягнення та поразки Уляни Супрун 01.03.2018

Виконуюча обов’язки голови МОЗ першою змогла дати хід медичній реформу в Україні. Але набула при цьому впливових ворогів. Головний виклик міністерки: переконати лікарів у шансах, які дає реформа.
В Україні з 2014 року понад 100 ветеранів АТО вчинили суїцид

В Україні з 2014 року понад 100 ветеранів АТО вчинили суїцид 18.09.2017

На сьогоднішній день більше 100 ветеранів війни на Донбасі скоїли самогубство, повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.
Медреформа на канікулах: що завадило Раді проголосувати за новий закон

Медреформа на канікулах: що завадило Раді проголосувати за новий закон 17.07.2017

Український парламент не встиг проголосувати за медичну реформу до літніх канікул. DW з'ясовувала, чому так сталося і чи є ще шанс запустити реформу, як планувалося, вже з 1 січня 2018 року.
Нездоровий кабінет: чому порожнє крісло очільника МОЗу

Нездоровий кабінет: чому порожнє крісло очільника МОЗу 16.04.2016

Відсутність міністра охорони здоров'я не завадила коаліції сформувати новий уряд. Як довго житиме без керівника медична галузь і що залишив після себе Олександр Квіташвілі, з'ясовувала DW.
Кількість загиблих унаслідок сутичок під Радою зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок сутичок під Радою зросла до трьох 01.09.2015

Від осколкових уражень головного мозку помер ще один із поранених під Верховною Радою правоохоронців, повідомила Ольга Богомолець.