Ексрадник президента США Болтон розраховує на поразку Трампа на виборах

Напередодні виходу своєї книги колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон різко розкритикував свого колишнього керівника.

В інтерв'ю телеканалу ABC, оприлюдненому в неділю, 21 червня, Болтон зокрема назвав Трампа "приголомшливо необізнаним", і таким, що ухвалює "помилкові" та "ірраціональні" рішення. Ексрадник Трампа визнав, що сподівається на те, що Трампа не переоберуть у листопаді.

"Я сподіваюся, що він залишиться в історії як президент одного терміну, який не підштовхне свою країну безповоротно в спіраль падіння, з якої вже не можна буде вийти", - сказав Болтон, цитує інформагенція dpa.

"Я вважаю, що він не має бути президентом", - додав ексрадник Трампа. Водночас Болтон дав зрозуміти, що він не підтримуватиме на наступних виборах ані Трампа, ані його ймовірного суперника Джо Байдена.

Україна та власні інтереси Трампа

Оцінюючи зовнішньополітичний курс Трампа, Болтон заявив, що для Трампа власні інтереси були вищими за інтереси держави. Це простежувалося і у відносинах Вашингтона з Києвом. Болтон переконує, що Трамп напряму пов'язував надання американської військової допомоги Києву з розвитком розслідуванням щодо сина Джо Байдена, Хантера. "Він торгувався, щоб отримати розслідування, використовуючи ресурси федерального уряду, що мені здалося дуже тривожним", - заявив Болтон, підкресливши, що українська влада "цілком усвідомлювала" зв'язок між допомогою та розслідуванням.

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Натомість запевнення Трампа, що для нього найголовніше - боротьба з корупцією в Україні, Болтон називає "нісенітницею".

Скандальна книга

Книга Болтона, що називається "Кабінет, в якому це сталося", як і планувалося, надійде у продаж 23 червня, оскільки 20 червня суд округу Колумбія відхилив позов міністерства юстиції США, що вимагало заборонити вихід книги, різко розкритикованої Дональдом Трампом.

На думку суду, адміністрація Трампа не надала доказів, що заборона публікації книги необхідна для того, щоб запобігти "непоправній шкоді". Як вказав суддя Ройс Ламберт, книга Болтона вже надрукована і, за даними видавництва, 200 тисяч її примірників перебувають у США, ще тисячі - в інших країнах. Крім того, копії книги надійшли в розпорядження ЗМІ.

Дональд Трамп запевнив, що Болтон "дорого заплатить" за вихід цієї книги. Крім того, зміст публікації Трамп назвав "збіркою побрехеньок та вигадок", цитує dpa.