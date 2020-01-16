 Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб, причетного до ″українського скандалу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2020

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Новини

Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб, причетного до "українського скандалу"

Президент США поінформував Конгрес про звільнення Майкла Аткінсона. Той перенаправив Конгресу скаргу викривача з Білого дому щодо телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Майкл Аткінсон

Майкл Аткінсон

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора спецслужб США Майкла Аткінсона, повідомили американські ЗМІ ввечері у п'ятницю, 3 квітня. Трамп листом повідомив про це американський Конгрес, передає телеканал CNN.

Аткінсон зіграв важливу роль у так званому "українському скандалі", який призвів до спроби імпічменту президента. Він перенаправив Конгресу скаргу співробітника Білого дому, що стосувалася телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

У цій скарзі викривач звинувачував Трампа в тому, що той примушував Зеленського до проведення розслідування щодо сина його ймовірного суперника на наступних президентських виборах - Джо Байдена. Ці звинувачення призвели до того, що Конгрес запустив процедуру імпічменту Трампа. Палата представників Конгресу, в якій більшість належить опозиційним демократам, звинуватила главу держави в зловживанні владними повноваженнями і перешкоджанні розслідуванню. Однак Сенат, в якому більшість мають республіканці, виправдав чинного президента.

Це вже не перше звільнення, пов'язане з процесом щодо імпічменту Трампа. Раніше був звільнений посол США при ЄС Гордон Сондленд, експерт з питань України Ради національної безпеки США, підполковник Александер Віндман, а також його брат Юджин (Євген), який був юристом у Раді національної безпеки США. Також Трамп звільнив заступника глави Пентагону з політичних питань Джона Руда, який минулого року підтвердив, що Україна провела антикорупційні реформи для отримання військової допомоги від США.

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