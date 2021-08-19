Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна

Великобританії доведеться звернутися до Росії й Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на радикальний ісламістський рух "Талібан". Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб в інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph в суботу, 21 вересня.

"Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно", - заявив Рааб.

Криза у відносинах Великобританії й Росії посилилася після отруєння речовиною "Новачок" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. З Пекіном у Лондона розбіжності через політику Китаю щодо Гонконгу і переслідування уйгурів.

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За даними міністерства оборони Великобританії, починаючи з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула була евакуйована 3821 особа. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

Тоні Блер розкритикував відхід з Афганістану

Водночас експрем'єр Великобританії Тоні Блер заявив, що відхід з Афганістану був "трагічним, небезпечним і непотрібним". Блер, який керував країною в 2001 році, коли британські військові увійшли до Афганістану, зазначив, що рішення про виведення військ було продиктовано "не великою стратегією, а політикою".