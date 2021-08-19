Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна

Великобританія вважає,що треба звернутися до РФ і Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на "Талібан", навіть якщо це "некомфортно" для Великобританії, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.
Великобританії доведеться звернутися до Росії й Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на радикальний ісламістський рух "Талібан". Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб в інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph в суботу, 21 вересня.
"Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно", - заявив Рааб.
Криза у відносинах Великобританії й Росії посилилася після отруєння речовиною "Новачок" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. З Пекіном у Лондона розбіжності через політику Китаю щодо Гонконгу і переслідування уйгурів.
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За даними міністерства оборони Великобританії, починаючи з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула була евакуйована 3821 особа. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.
Водночас експрем'єр Великобританії Тоні Блер заявив, що відхід з Афганістану був "трагічним, небезпечним і непотрібним". Блер, який керував країною в 2001 році, коли британські військові увійшли до Афганістану, зазначив, що рішення про виведення військ було продиктовано "не великою стратегією, а політикою".
"Талібан" швидко захопив владу в Афганістані, майже ніде в країні таліби не зустріли серйозного опору. Але він формується у Панджшерській ущелині.
У ЄС вважають, що країни, які брали участь в афганській місії, мають надати квоти для переселення біженців з Афганістану.
За останній тиждень США евакуювали з Афганістану повітрям приблизно 13 тисяч людей, повідомив американський президент Джо Байден. Він назвав цю операцію одним з найбільших та найскладніших авіамостів в історії.