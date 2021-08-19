 Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Для стримування талібів Лондон звернеться до Москви й Пекіна

Великобританія вважає,що треба звернутися до РФ і Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на "Талібан", навіть якщо це "некомфортно" для Великобританії, заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.

Бойовики Талібану на вулицях Кабула

Бойовики "Талібану" на вулицях Кабула

Великобританії доведеться звернутися до Росії й Китаю, щоб чинити "стримувальний вплив" на радикальний ісламістський рух "Талібан". Про це заявив глава британського МЗС Домінік Рааб в інтерв'ю газеті The Sunday Telegraph в суботу, 21 вересня.

"Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно", - заявив Рааб.

Криза у відносинах Великобританії й Росії посилилася після отруєння речовиною "Новачок" у Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки. З Пекіном у Лондона розбіжності через політику Китаю щодо Гонконгу і переслідування уйгурів.

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За даними міністерства оборони Великобританії, починаючи з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула була евакуйована 3821 особа. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

Тоні Блер розкритикував відхід з Афганістану

Водночас експрем'єр Великобританії Тоні Блер заявив, що відхід з Афганістану був "трагічним, небезпечним і непотрібним". Блер, який керував країною в 2001 році, коли британські військові увійшли до Афганістану, зазначив, що рішення про виведення військ було продиктовано "не великою стратегією, а політикою".

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