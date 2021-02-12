 Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

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Новини

Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News

Пекін наклав заборону на трансляцію BBC World News через "шкоду національним інтересам Китаю" і "протизаконний контент". Телеканал зробив репортаж про дискримінацію уйгурів.

Люди перед штаб-квартирою BBC в Лондоні (архівне фото)

Штаб-квартира BBC у Лондоні

Китай заборонив мовлення телеканалу BBC World News. Про це в четвер, 11 лютого, заявили в Головному управлінні радіо і телебачення Китаю.

Рішення відмовити у продовженні ліцензії на мовлення, як пояснюють у відомстві, ухвалили через "протизаконний контент" і "шкоду національним інтересам КНР". "Новини повинні бути достовірними й чесними", - додали у китайському регуляторі.

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У Великобританії засуджують рішення КНР

Медіакорпорація BBC, своєю чергою, заявила, що розчарована цим рішенням. Його також засудив глава британського МЗС Домінік Рааб. Він заявив про "неприйнятне обмеження свободи ЗМІ". "Китай має одні з найжорсткіших обмежень свободи ЗМІ та інтернету на земній кулі, і цей крок тільки зашкодить репутації Китаю в очах усього світу", - написав Рааб у Twitter.

Рішення щодо відкликання ліцензії було ухвалене на тлі репортажів BBC про дискримінацію уйгурської меншини в Китаї, а також матеріалів про коронавірус. Окрім того, тиждень тому у Великобританії була відкликана ліцензія в китайського телеканалу CGTN. Британський регулятор з'ясував, що CGTN контролюється не його власником, а Комуністичною партією Китаю.

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Табори для уйгурської меншини

За даними правозахисників, у "таборах перевиховання" в Китаї можуть перебувати до одного мільйона осіб, яких направляють туди за вигаданими звинуваченнями, змушують вчити північнокитайський діалект, співати "хвалебні оди" Комуністичній партії Китаю і працювати на фабриках міжнародних компаній.

Мета керівництва КНР - повна асиміляція уйгурів, вважають деякі правозахисники. У Китаї проживають до 10 мільйонів представників цієї національної меншини. Офіційний Пекін відкидає звинувачення і називає табори "центрами професійно-технічної освіти", які використовуються з метою боротьби з тероризмом і запобігання небезпеці ісламської радикалізації.

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