Китай заборонив мовлення британського телеканалу BBC World News

Пекін наклав заборону на трансляцію BBC World News через "шкоду національним інтересам Китаю" і "протизаконний контент". Телеканал зробив репортаж про дискримінацію уйгурів.
Китай заборонив мовлення телеканалу BBC World News. Про це в четвер, 11 лютого, заявили в Головному управлінні радіо і телебачення Китаю.
Рішення відмовити у продовженні ліцензії на мовлення, як пояснюють у відомстві, ухвалили через "протизаконний контент" і "шкоду національним інтересам КНР". "Новини повинні бути достовірними й чесними", - додали у китайському регуляторі.
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Медіакорпорація BBC, своєю чергою, заявила, що розчарована цим рішенням. Його також засудив глава британського МЗС Домінік Рааб. Він заявив про "неприйнятне обмеження свободи ЗМІ". "Китай має одні з найжорсткіших обмежень свободи ЗМІ та інтернету на земній кулі, і цей крок тільки зашкодить репутації Китаю в очах усього світу", - написав Рааб у Twitter.
Рішення щодо відкликання ліцензії було ухвалене на тлі репортажів BBC про дискримінацію уйгурської меншини в Китаї, а також матеріалів про коронавірус. Окрім того, тиждень тому у Великобританії була відкликана ліцензія в китайського телеканалу CGTN. Британський регулятор з'ясував, що CGTN контролюється не його власником, а Комуністичною партією Китаю.
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За даними правозахисників, у "таборах перевиховання" в Китаї можуть перебувати до одного мільйона осіб, яких направляють туди за вигаданими звинуваченнями, змушують вчити північнокитайський діалект, співати "хвалебні оди" Комуністичній партії Китаю і працювати на фабриках міжнародних компаній.
Мета керівництва КНР - повна асиміляція уйгурів, вважають деякі правозахисники. У Китаї проживають до 10 мільйонів представників цієї національної меншини. Офіційний Пекін відкидає звинувачення і називає табори "центрами професійно-технічної освіти", які використовуються з метою боротьби з тероризмом і запобігання небезпеці ісламської радикалізації.