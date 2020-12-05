Джо Байден визначився з новим главою Пентагону - ЗМІ
Обраний президент США бачить главою міністерства оборони відставного генерала Ллойда Остіна, пишуть американські ЗМІ. У разі призначення він буде першим афроамериканцем на цій посаді.
Колишній голова Центрального командування збройних сил США в Іраку і Афганістані Ллойд Остін
Переможець президентських виборів у США, демократ Джо Байден має намір призначити главою Пентагону генерала у відставці Ллойда Остіна. Про це ввечері понеділка, 7 грудня, повідомила низка американських ЗМІ.
Остін раніше очолював Центральне командування збройних сил США в Іраку і Афганістані. В разі призначення керівником міністерства оборони він стане першим афроамериканцем на цій посаді. Він також був першим чорним військовим, який керував Центральним командуванням Сполучених Штатів.
Байден незабаром оголосить майбутнього главу Пентагону
Раніше Байден заявляв, що представить кандидатів на пости глави Пентагону та генерального прокурора протягом цього тижня. "Я назву їх вам у середу і п'ятницю", - заявив обраний президент США у спілкуванні з журналістами.
Серед інших претендентів на посаду міністра оборони ЗМІ також раніше називали Джея Джонсона, що раніше був генеральним юридичним консультантом Пентагону і главою Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), і Мішеля Флурной, колишнього заступника міністра оборони з питань зовнішньої політики.
Вже 14 грудня так звана колегія виборників має провести засідання, на якому буде оголошено остаточні підсумки президентських виборів у США. Однак результати національного голосування переконливо свідчать, що переможцем є Джо Байден.
Так, 4 грудня, штат Каліфорнія офіційно підбив підсумки виборів президента США на своїй території і присудив перемогу Байдену. Отримавши 55 голосів виборників від цього штату, він довів загальну кількість голосів на свою користь до 279. Це дозволило кандидату від Демократичної партії остаточно подолати необхідний для перемоги бар'єр у 270 голосів, потрібних для оголошення переможцем.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд
Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.