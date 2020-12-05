Джо Байден визначився з новим главою Пентагону - ЗМІ

Переможець президентських виборів у США, демократ Джо Байден має намір призначити главою Пентагону генерала у відставці Ллойда Остіна. Про це ввечері понеділка, 7 грудня, повідомила низка американських ЗМІ.

Остін раніше очолював Центральне командування збройних сил США в Іраку і Афганістані. В разі призначення керівником міністерства оборони він стане першим афроамериканцем на цій посаді. Він також був першим чорним військовим, який керував Центральним командуванням Сполучених Штатів.

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Байден незабаром оголосить майбутнього главу Пентагону

Раніше Байден заявляв, що представить кандидатів на пости глави Пентагону та генерального прокурора протягом цього тижня. "Я назву їх вам у середу і п'ятницю", - заявив обраний президент США у спілкуванні з журналістами.

Серед інших претендентів на посаду міністра оборони ЗМІ також раніше називали Джея Джонсона, що раніше був генеральним юридичним консультантом Пентагону і главою Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), і Мішеля Флурной, колишнього заступника міністра оборони з питань зовнішньої політики.

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Колегія виборників США збереться за тиждень

Вже 14 грудня так звана колегія виборників має провести засідання, на якому буде оголошено остаточні підсумки президентських виборів у США. Однак результати національного голосування переконливо свідчать, що переможцем є Джо Байден.

Так, 4 грудня, штат Каліфорнія офіційно підбив підсумки виборів президента США на своїй території і присудив перемогу Байдену. Отримавши 55 голосів виборників від цього штату, він довів загальну кількість голосів на свою користь до 279. Це дозволило кандидату від Демократичної партії остаточно подолати необхідний для перемоги бар'єр у 270 голосів, потрібних для оголошення переможцем.