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Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Віталій Кропман
Журналіст Deutsche Welle, автор новин, репортажів та аналітичних публікацій.
Пропустити розділ Віталій Кропман: вибрані публікації
Віталій Кропман: вибрані публікації
Як Німеччина допомагає Україні зі спецфонду Бундесверу
ФРН хоче виділити Києву 8 млрд євро військової допомоги, включаючи їх у витрати на оборону у розмірі 2 відсотки від ВВП.
Політика
31.01.2024
31 січня 2024 р.
Яку зброю Україна отримує від Заходу
Україна вперше отримає від Німеччини гелікоптери Sea King Mk41. Про деякі види західної зброї для Києва - галерея DW.
Конфлікти
24.01.2024
24 січня 2024 р.
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Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі
Експерти вважають, що заборона ФІФА на ЧС-2022 капітанської пов'язки в кольорах веселки порушує правила самої федерації.
Спорт
25.11.2022
25 листопада 2022 р.
Пропустити розділ Віталій Кропман: інші публікації
Віталій Кропман: інші публікації
Єврокомісія оголосила нові кліматичні цілі
Єврокомісія оголосила нові кліматичні цілі
Єврокомісія хоче до 2040 року скоротити викиди парникових газів у Європі на 90 відсотків порівняно з 1990 роком.
Політика
06.02.2024
6 лютого 2024 р.
Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені
Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені
Хусити вже багато чого досягли завдяки нинішньому протистоянню в Червоному морі, вважають оглядачі.
Політика
18.01.2024
18 січня 2024 р.
Decathlon веде бізнес у РФ попри офіційний вихід - ЗМІ
Decathlon веде бізнес у РФ попри офіційний вихід - ЗМІ
У РФ поставили одяг та взуття на суму близько 11 млн євро, йдеться у розслідуванні.
Економіка
19.12.2023
19 грудня 2023 р.
Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари
Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари
Документ, схвалений Папою, дозволить католицьким священикам благословляти неодружені пари, у тому числі й одностатеві.
Релігія
18.12.2023
18 грудня 2023 р.
Розстріл полонених: Україна звинуватила РФ у новому злочині
Розстріл полонених: Україна звинуватила РФ у новому злочині
Дрон зафільмував кадри розстрілу на Донбасі вояків в українській формі, після того, як вони склали зброю.
Конфлікти
03.12.2023
3 грудня 2023 р.
Німеччина дізналася суперників по групі на Євро-2024
Німеччина дізналася суперників по групі на Євро-2024
У матчі відкриття турніру німці зустрінуться з шотландцями. Іншими суперниками бундестім стали Угорщина та Швейцарія.
Футбол
02.12.2023
2 грудня 2023 р.
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