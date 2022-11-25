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У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт

Віталій Кропман

Журналіст Deutsche Welle, автор новин, репортажів та аналітичних публікацій.

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Віталій Кропман: вибрані публікації

Американські літаки F-35

Як Німеччина допомагає Україні зі спецфонду Бундесверу

ФРН хоче виділити Києву 8 млрд євро військової допомоги, включаючи їх у витрати на оборону у розмірі 2 відсотки від ВВП.
Політика31 січня 2024 р.
Гелікоптер Sea King Mk41

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Україна вперше отримає від Німеччини гелікоптери Sea King Mk41. Про деякі види західної зброї для Києва - галерея DW.
Конфлікти24 січня 2024 р.22 фото
Гравець збірної Німеччини з пов'язкою "One Love" із райдужним серцем на руці

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Експерти вважають, що заборона ФІФА на ЧС-2022 капітанської пов'язки в кольорах веселки порушує правила самої федерації.
Спорт25 листопада 2022 р.
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Віталій Кропман: інші публікації

Нафтопереробний завод Feyzin Total поблизу Ліона, Франція

Єврокомісія оголосила нові кліматичні цілі

Єврокомісія оголосила нові кліматичні цілі

Єврокомісія хоче до 2040 року скоротити викиди парникових газів у Європі на 90 відсотків порівняно з 1990 роком.
Політика6 лютого 2024 р.
Хусити заявляють, що підтримують боротьбу палестинців - однак нинішній конфлікт також допомагає їм просувати власні інтереси

Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені

Чому конфронтація зі США посилює позиції хуситів у Ємені

Хусити вже багато чого досягли завдяки нинішньому протистоянню в Червоному морі, вважають оглядачі.
Політика18 січня 2024 р.
Компанія Decathlon продовжує торгувати у РФ

Decathlon веде бізнес у РФ попри офіційний вихід - ЗМІ

Decathlon веде бізнес у РФ попри офіційний вихід - ЗМІ

У РФ поставили одяг та взуття на суму близько 11 млн євро, йдеться у розслідуванні.
Економіка19 грудня 2023 р.
Священик благословляє гомосексуальну пару у кафедральному соборі у Магдебурзі (собор належить Євангелічній церкві)

Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари

Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари

Документ, схвалений Папою, дозволить католицьким священикам благословляти неодружені пари, у тому числі й одностатеві.
Релігія18 грудня 2023 р.
Український військовий у Авдіївці

Розстріл полонених: Україна звинуватила РФ у новому злочині

Розстріл полонених: Україна звинуватила РФ у новому злочині

Дрон зафільмував кадри розстрілу на Донбасі вояків в українській формі, після того, як вони склали зброю.
Конфлікти3 грудня 2023 р.
Євро-2024

Німеччина дізналася суперників по групі на Євро-2024

Німеччина дізналася суперників по групі на Євро-2024

У матчі відкриття турніру німці зустрінуться з шотландцями. Іншими суперниками бундестім стали Угорщина та Швейцарія.
Футбол2 грудня 2023 р.
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