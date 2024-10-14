Немає в наявності. Чому в Німеччині виник дефіцит ліків?

Багатьох ліків - від антибіотиків до дитячих сиропів від кашлю - зараз немає в аптеках Німеччини в необхідній кількості. Проблема браку тих чи інших медикаментів у країні не нова. Але з чим вона пов'язана?

Останніми роками Німеччина неодноразово стикалася з нестачею ліків, таких, наприклад, як антибіотики і препарати для дітей. Причому не завжди це було пов'язано із сезонним фактором (під час настання холодів через високий попит не у всіх аптеках є сироп від кашлю) або з ажіотажем на той чи інший препарат. Такий ажіотаж виник, приміром, у випадку Ozempic - препарату, який використовують для лікування діабету та яким дехто зловживає для довгострокового зниження ваги за відсутності медичних показань. Зараз, окрім іншого, в німецьких лікарнях і аптеках відчувається дефіцит недорогих, але вкрай необхідних, наприклад для проведення операцій, розчинів хлористого натрію. За словами Томаса Прайса (Thomas Preis), голови Асоціації фармацевтів федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, в останні місяці ситуація різко погіршилася. "Те, що вже кілька місяців є серйозною проблемою в лікарнях, тепер позначається і на амбулаторному лікуванні", - цитує його газета Rheinische Post.

Розчин хлористого натрію широко використовується у медицині, але і його бракує Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини підтверджує проблему нестачі ліків. "За даними міністерства, лікарні в Північному Рейні - Вестфалії та в усій Німеччині вже кілька місяців отримують тільки близько 80 відсотків необхідних їм препаратів, а останнім часом - лише близько 50 відсотків", - ідеться в повідомленні. Брак ліків відчувається також у деяких країнах ЄС. Згідно з дослідженням, проведеним PGEU (Фармацевтичною групою Європейського Союзу) у 2023 році, ситуація погіршилася в кількох країнах, включно зі Швецією, Португалією та Іспанією.

У Німеччині не вистачає 500 різних медикаментів

За оцінкою Федерального інституту лікарських засобів і медичних товарів (BfArM), така ситуація збережеться ще кілька місяців. Медики попереджають, що це може призвести до серйозних наслідків.

За результатами опитування членів Професійної асоціації педіатрів і підліткових лікарів, проведеного навесні 2024 року, близько третини опитаних вважають, що через брак ліків насамперед страждає якість лікування.

Ба більше, згідно з дослідженням, це ускладнює терапевтичний процес, оскільки лікарям доводиться заздалегідь перевіряти, які ліки доступні, а яких немає в наявності. Загалом Німецька асоціація фармацевтів нарахувала близько 500 різних лікарських препаратів, які продаються за рецептом і вже в дефіциті.

Де виробляють і звідки везуть ліки в Німеччину

Існує ціла низка причин, через які виникає дефіцит ліків. Здійснювати постачання медикаментів сьогодні не менш складно, ніж їх виробляти. Якщо раніше Німеччина з її великими фармацевтичними компаніями, такими як Bayer, BASF, Boehringer Ingelheim і BioNTech, вважалася "аптекою світу", то тепер етапи виробництва розділені і розкидані по всьому світу. А тому компанії-виробники, відповідно, залежні від довгих ланцюжків поставок.

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Виробництво ліків у Китаї - низька ціна коштом екології? Фото: Zhu Xudong/dpa/picture alliance

Більшість речовин для виробництва ліків сьогодні виробляють у Китаї та Індії. Там не тільки нижча заробітна плата, а й не такі суворі екологічні норми, як у Європі. Для того, щоб мати можливість пропонувати ліки ще дешевше, основна увага приділяється масовому виробництву і монополізації. Це означає, що все менше і менше постачальників виробляють дедалі більші обсяги. "Наприклад, якщо раніше у нас було десять постачальників сиропу від кашлю з парацетамолом, то сьогодні залишився тільки один основний постачальник", - пояснює DW професор Давід Франкас (David Francas), експерт з Університету прикладних наук у Вормсі, який вивчає ланцюжки поставок.

"Таким чином, ми залежимо лише від кількох виробників. І якщо один із них буксує, то буксує й увесь ланцюжок поставок", - пояснила DW професорка Ульріке Гольцґрабе (Ulrike Holzgrabe), експертка в галузі фармацевтики та лікарської хімії з Вюрцбурзького університету. "Якщо на маршруті, яким здійснюється доставка, виникають непередбачувані ситуації, як, наприклад, закрита гавань у Шанхаї під час пандемії коронавірусу або судно, що заблокувало Суецький канал, - то товари не доходять до нас", - пояснила вона.

Чи є на складах запас ліків?

Посилити проблему можуть не тільки питання виробництва і логістики, а й низький рівень запасів лікарських речовин. Це пов'язано з тим, що короткострокові збої у виробничому ланцюжку непросто компенсувати.

Зберігання медикаментів може обходитися у великі суми Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/picture alliance

Поповнення запасів - справа дорога. Оренда складських приміщень призводить до високих витрат, при цьому немає впевненості в тому, що ліки, які там зберігаються, дійсно будуть продані. Коливання попиту на медикаменти величезні: наприклад, під час пандемії коронавірусу попит на продукцію компанії Infectopharm впав, оскільки повсюдне носіння масок призвело до різкого зниження захворюваності на інші інфекційні хвороби. Компанії довелося знищити дорогі сиропи з антибіотиками для дітей, тому що вона не змогла їх продати. А через два роки попит на них знову різко зріс.

Але відшкодувати збитки коштом продажу інших медикаментів майже неможливо через маржу. Особливо гостро в зв'язку з цим стоїть питання в ситуації з дженериками. Це лікарські засоби, що містять активний фармацевтичний інгредієнт, ідентичний запатентованому компанією-розробником ліків, але вироблений іншими фірмами. Дженерики становлять близько 70-80 відсотків від загального обсягу поставок основних лікарських препаратів на світовому ринку. "Маржа при їхньому виробництві вкрай низька", - каже Гольцґрабе. Дисконтні контракти та інші угоди, закладені в систему охорони здоров'я Німеччини багато років тому, змушують компанії виробляти якомога дешевшу продукцію.

Усі ці причини, а також нові екологічні норми під час виробництва медикаментів призводять до того, що повернення фармацевтичного виробництва назад до ЄС, до чого закликає багато хто, буде ускладнене. "Ми створили екологічне законодавство, яке робить це практично неможливим", - каже Гольцґрабе. "Відновлення виробничих потужностей займе щонайменше п'ять років", - упевнений експерт із ланцюжків поставок Давід Франкас.