Google під прицілом антимонопольних органів ЄС і США

Панівне становище великих технокомпаній на ринку непокоїть як владу, так і громадськість. Було уже кілька спроб обмежити його, і Google нині стикається з серйозними проблемами. За рішенням суду компанію можуть розділити.

У серпні 2024 року федеральний суддя Окружного суду Колумбії в США визнав, що Google має монополію в галузі інтернет-пошуку і вдається до нечесних методів захисту від конкурентів. Частка Google на ринку інтернет-пошуку становить близько 90 відсотків як у США, так і в Європі. "Google - монополіст, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію", - зазначено в ухвалі судді Аміта Мехти.

"Це історичне рішення", - каже Ульріх Мюллер (Ulrich Müller). Він заснував німецьку неурядову організацію Rebalance Now, яка прагне обмежити панівне становище великих корпорацій на ринку. Це рішення "показує, що далекосяжні антимонопольні можливості та інструменти в США тепер знову застосовують інтенсивніше, зокрема проти американських технологічних компаній", - сказав Мюллер в коментарі DW.

Зараз розгляд переходить у так звану фазу виправлення ситуації, під час якої вивчається, як можна обмежити ринковий вплив компанії. Днями міністерство юстиції США представило додаткові судові документи щодо цього.

Поділ Google не за горами?

Один із варіантів - заборонити корпорації укладати контракти з іншими компаніями, які зроблять Google пошуковою системою за замовчуванням у своїх інтернет-браузерах. Згідно з судовими документами, материнська компанія Google - Alphabet - заплатила одній тільки Apple 20 млрд доларів за те, щоб Google стала пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari від Apple.

Google активно розвиває технології штучного інтелекту Фото: Taidgh Barron/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Однак у документах міністерства юстиції також пропонувалися "структурні зміни", наголошує Мюллер. Йдеться про поділ материнської компанії Alphabet. Мета - продати частини бізнесу, які допомогли оператору пошукової системи зберегти незаконну монополію у сфері онлайн-пошуку.

Флоріан Б'єн (Florian Bien) із Вюрцбурзького університету стверджує, що структурні зміни можуть означати й інші заходи. "Дуже жорсткі заборони, як-от заборона на з'єднання операційної системи Android з Google Search і браузером Chrome, майже схожі на поділ", - каже професор глобального бізнес-права.

Такі рішення - дуже серйозне зазіхання на права компанії, тому суди також повинні надійно юридично їх обґрунтовувати. "У результаті такі розгляди затягуються на дуже довгий час, іноді настільки довгий, що технологічний розвиток іде швидше, ніж суди", - каже Б'єн. Він вважає, що американська влада навряд чи матиме сильне бажання встрявати в цю битву. "Це просто відтягне на себе величезні ресурси міністерства юстиції та інших відомств", - вказує експерт.

Антимонопольні органи в США знову стали суворішими

Протягом багатьох років антимонопольне законодавство США не застосовувалося достатньою мірою, каже Ульріх Мюллер. Однак судовий процес проти Google показує, що потенційні монополії в США знову піддаються ретельнішому вивченню.

"За останні два десятиліття концентрація зросла у понад 75 відсотках галузей промисловості США, включно з охороною здоров'я, фінансовими послугами, сільським господарством та іншими", - заявив заступник генерального прокурора США Джонатан Кантер, виступаючи 2022 року в Асоціації адвокатів штату Нью-Йорк. Правоохоронні органи мають намір використовувати всі доступні інструменти для розвитку конкуренції, додав він.

У США існує 100-річна традиція антимонопольного законодавства. Рокфеллерівську нафтову монополію Standard Oil було розділено ще 1911 року. За словами Мюллера, у 1960-х і на початку 70-х років потенційні монополії розглядалися дуже критично. У 1980-х роках неоліберальна Чиказька школа стверджувала, що велика концентрація ринкової влади допустима, якщо компанії ефективні. У результаті структурні заходи стали вживати рідше.

Проте, у 1982 році телекомунікаційну групу AT&T було розділено. Подібна доля загрожувала і компанії Microsoft. У 2001 році суд постановив, що Microsoft має бути розділена, оскільки компанія є монополістом. Однак Microsoft подала апеляцію і змогла уникнути поділу. Щоправда, їй довелося відкрити частину своїх систем для конкурентів.

Компанії Microsoft у 2001 році вдалося уникнути поділу Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Єврокомісія багаторазово оштрафувала Google

У ЄС також украй критично ставляться до ринкової влади Google та інших інтернет-велетнів. У 2017 році Єврокомісія оштрафувала Google на 2,42 млрд за порушення в службі Google shopping, яка була створена для пошуку продукції в різних онлайн-магазинах і зіставлення їхньої вартості. У 2018 році на корпорацію було накладено рекордний на той час штраф розміром у 4,3 млрд євро за зловживання панівним становищем на ринку щодо випуску мобільної операційної системи Android. Рік по тому Єврокомісія наклала на Google ще один штраф на 1,49 млрд євро за порушення в роботі сервісу контекстної реклами AdSense for Search, під час яких незаконно обмежувалися інтереси його конкурентів.

Однак Мюллер критикує дії ЄС проти Google як неефективні. "Було накладено мільярдні штрафи, але Google отримує такий монопольний прибуток, що врешті-решт легко розплатиться", - каже він. Натомість Б'єн очікує, що ефективніші заходи буде вжито, коли конкуренти Google позиватимуться в суді.

Ще одне звинувачення проти Google - монополія у сфері онлайн-реклами

Google доведеться захищатися в суді ще в одній справі. Компанію обвинувачують у монополії в секторі онлайн-реклами, що, своєю чергою, тісно пов'язаний із пошуковою системою Google. "У 2023 році ми отримали понад 75 відсотків доходу від онлайн-реклами", - йдеться в останньому річному звіті корпорації. Загальний дохід компанії торік становив трохи менше ніж 306 млрд доларів.

YouTube і Google Maps також займають центральне місце в онлайн-рекламі. Обидва сервіси так само є частиною імперії Google. Крім того, Google надає Android - найпоширенішу у світі операційну систему для мобільних гаджетів.

Відеосервіс YouTube - частина імперії Google Фото: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska

Рекламному бізнесу технологічного велетня також сприяють його сильні позиції в секторі рекламних технологій. Це - інструменти та програми, які рекламодавці можуть використовувати для досягнення своїх цільових груп та оцінки успіху своєї реклами в Інтернеті.

У 2023 році Єврокомісія дійшла висновку, що Google віддає перевагу власним технологічним сервісам для відображення реклами в інтернеті на шкоду конкурентним постачальникам таких послуг, а також рекламодавцям та онлайн-видавцям. "Єврокомісія дотримується попередньої думки, що проблеми конкуренції можуть бути усунені тільки шляхом обов'язкової відмови від частини послуг Google", - заявили тоді у Брюсселі.

Google бореться на кількох фронтах

Компанія Google захищається від звинувачень у монополії в галузі онлайн-пошуку й оголосила, що подасть апеляцію на судове рішення. Компанія стверджує, що переконала користувачів своєю якістю і становить сильну конкуренцію Amazon та іншим сайтам.

Натомість Ульріх Мюллер з неурядової організації Rebalance Now каже: "Тепер ми маємо дуже переконливу доказову базу того, що Google зловживає своєю ринковою владою". За словами Мюллера, наразі у світі налічується понад сто антимонопольних розглядів проти Google й Alphabet. Зокрема, десятки медіакомпаній на чолі з німецьким видавничим домом Axel Springer подали до суду на Google за антиконкурентну поведінку у галузі онлайн-реклами й вимагають відшкодування збитків у розмірі 2,1 мільярда.

У грудні 2023 року американський виробник комп'ютерних ігор Epic Games виграв позов проти Google. Компанія звинуватила інтернет-велета в придушенні конкурентів і стягненні невиправдано високих зборів у розмірі до 30 відсотків із розробників додатків. Якщо апеляцію буде відхилено, це може мати далекосяжні наслідки. Досі у розробників додатків для Android не було іншого вибору, окрім як погодитися на умови Google.

Виробник комп'ютерних ігор Epic Games виграв позов у Google Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

За словами Мюллера, Google також може оскаржити у всіх інстанціях рішення в рамках розгляду щодо пошукової системи. Однак через велику кількість позовів не виключено, що Google зможе домовитися з урядом США і судом і погодитися з деякими вимогами. За позовом про пошукові системи міністерство юстиції США надасть суду детальнішу пропозицію до 20 листопада. Після того дочірня компанія Alphabet - Google - має до 20 грудня представити свої власні заходи щодо виправлення ситуації. Результат очікується не раніше кінця 2025 року.