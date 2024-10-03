Глава розвідки Естонії: Cтриманість Заходу заохочує Кремль

Російські влада і пропаганда постійно повторюють, що Росія перебуває в стані війни з так званим "колективним Заходом". Однак Каупо Розін, глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, вважає, що президент Росії Володимир Путін сумнівається в тому, що Москва на сьогодні готова до прямого зіткнення з НАТО. "Я думаю, він поважає НАТО, але, знову ж таки, ми повинні переконатися, що ця повага збережеться найближчими роками", - заявив Розін в інтерв'ю Тіму Себастіану в програмі DW Conflict Zone.

За яких умов Росія може почати війну із Заходом?

Водночас глава естонської розвідки вважає, що Росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо Путін зрозуміє, що він "зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації, що йому це зійде з рук". Як вказувалося в доповіді розвідувального відомства, опублікованій у лютому 2024 року, Москва готується до воєнної конфронтації із Заходом, і це може статися протягом найближчих десяти років. Це набагато більш оптимістична оцінка, ніж у багатьох інших європейських військових і політиків. Наприклад, у липні головнокомандувач армії Великобританії генерал Роланд Вокер заявив, що у НАТО є тільки від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до війни з країнами, які він назвав "віссю потрясінь": Росія, Китай, Північна Корея та Іран.

Пожежа в будівлі оборонного концерну Diehl у Берліні могла бути результатом диверсії Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Розін вважає, що для визначення часу початку можливого потенційного воєнного конфлікту з Росією необхідно враховувати цілу низку факторів. "Перше велике питання - чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором у цьому випадку. Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якої Росія, припустімо, вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї нової ситуації", - упевнений начальник естонської розвідки. Тому Захід, вважає Розін, має бути зацікавлений у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона, імовірно, зіштовхнеться в разі поразки у військовому конфлікті. "Я думаю, що Путін не переживе поразки Росії", - підкреслив Розін.

Другий визначальний фактор, вважає він, є те, скільки часу знадобиться росіянам на відновлення або створення нових збройних сил. "Ми повинні мати на увазі, що російські збройні сили сьогодні на кілька сотень тисяч солдатів більші, ніж до початку великомасштабного вторгнення", - нагадав Розін, додавши, що Москва також розширює виробництво боєприпасів і сучасної зброї, частина якої поки що не використовується у війні в Україні. Проте, упевнений він, Росія не зможе відновити сьогоднішній рівень втрат у живій силі та техніці протягом найближчих років.

Невидима війна проти Європи

Розін підтвердив, що Москва вже тривалий час влаштовує диверсії не тільки в Естонії, а й в інших країнах Європи. При цьому, за його словами, ситуація в останній рік загострилася. "Це інструмент, який, на думку Росії, вона може використовувати проти Заходу для його дестабілізації, щоб внести напруженість у наші суспільства", - пояснив глава розвідки. При цьому тільки "за останній рік у зв'язку з російською диверсійною діяльністю в Естонії було заарештовано понад 15 осіб", - зазначив він. За словами Розіна, такі дії Росії націлені на створення напруженості в Естонії, а також покликані підірвати підтримку України. Це робиться, "щоб ми більше уваги приділяли внутрішнім проблемам і менше - підтримці українців", - підкреслив він.

При цьому, як вважає Розін, Росія сподівається, що її диверсійну діяльність не розглядатимуть у НАТО як привід задіяти п'яту статтю статуту альянсу, згідно з якою напад на одного учасника НАТО є нападом на всіх його членів і спричиняє відповідь усіх держав-членів блоку.

Росія намагається посіяти страх

У розмові з DW керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії підтримав позицію президента країни Алара Каріса, який різко критикує країни НАТО, що забороняють Україні використовувати зброю, яку їй постачають, для ударів углиб території Росії нібито через побоювання подальшої ескалації конфлікту. Президент Естонії заявив, що подібна позиція - це чистий самообман, що відображає нерішучість і страх, які грають на руку Росії.

За словами Розіна, під час війни в Україні Москва з різною часткою успіху намагається вкласти в голови західних політиків і населення кілька парадигм. "Перша полягає в тому, що конфлікт має відбуватися тільки на території жертви, а агресор, з якихось причин, має залишатися недоторканим", - зазначив він. "Це - перший випадок у воєнній історії", - стверджує глава естонської розвідки. Друга ідея, яку росіяни намагаються відкрито або приховано донести до Заходу, це те, що Росія не може програти. "Це невірно: Росія програла кілька воєн у своїй історії", - нагадав Розін.

Росія лякає світ ядерною зброєю Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Він також вважає, що російські політики і пропагандисти свідомо намагаються посіяти страх і нерішучість у країнах НАТО. При цьому "видима слабкість Заходу - запрошення до подальшої ескалації з російського боку", упевнений Розін. У його розумінні завдання країн на східному фланзі НАТО полягає у тому, щоб продовжувати пояснювати це своїм західним союзникам. "Я думаю, що розуміння вже трохи змінюється, зокрема і в західних країнах. Але згоден із тим, що для цих змін знадобилося, скажімо так, надто багато часу", - підкреслив він.

Допомагати Україні будь-якими видами зброї та боєприпасів

Каупо Розін не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче. "Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього", - вважає глава естонської розвідки.

Британські ракети Storm Shadow можуть завдавати ударів углиб Росії Фото: Photoshot/picture alliance

За його словами, у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів. "Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують", - заявив Розін. "Якщо ми говоримо про довгострокове вирішення конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту окрім як зробити так, щоб врешті-решт перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити", - підкреслив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.