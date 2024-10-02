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Кремль: Шольц поки не пропонував розмову з Путіним

Степан Смишляєв | Сергій Куприков
2 жовтня 2024 р.

За даними видання Die Zeit, канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Володимиром Путіним. У Кремлі кажуть, що офіційних контактів з цього приводу не було.

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Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц у Кремлі 15 лютого 2022 року
Путін і Шольц у Кремлі 15 лютого 2022 рокуФото: Mikhail Klimentyev/dpa/Sputnik/picture alliance

Німеччина не зверталася до Росії щодо організації телефонної розмови між канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом РФ Володимиром Путіним, заявив у середу, 2 жовтня, речник Кремля Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував інформацію німецького видання Die Zeit, яке напередодні повідомило, що Шольц хоче зателефонувати Путіну. За словами джерел видання, розглядається можливість їхнього спілкування перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії у листопаді.

"Канцлер неодноразово говорив, що за слушної нагоди знову поговорить з Путіним по телефону. Наразі я не можу вам повідомити про конкретні плани проведення такої розмови", - заявив 1 жовтня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

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Пєсков: Путін "відкритий для діалогу"

За словами речника Кремля, Путін "був і залишається абсолютно відкритим для діалогу". 

З останньої розмови Шольца і Путіна в грудні 2022 року між ними не було контактів. Останні очні переговори між ними відбулися 15 лютого того ж року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Пєскова, зараз відносини Росії та Німеччини "зведені фактично до нульового стану".

Якщо розмова відбудеться, Шольц першим із лідерів країн, що підтримують Україну, відновить прямий контакт з Путіним. Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

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