Кремль: Шольц поки не пропонував розмову з Путіним

За даними видання Die Zeit, канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Володимиром Путіним. У Кремлі кажуть, що офіційних контактів з цього приводу не було.

Німеччина не зверталася до Росії щодо організації телефонної розмови між канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президентом РФ Володимиром Путіним, заявив у середу, 2 жовтня, речник Кремля Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував інформацію німецького видання Die Zeit , яке напередодні повідомило, що Шольц хоче зателефонувати Путіну. За словами джерел видання, розглядається можливість їхнього спілкування перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії у листопаді.

"Канцлер неодноразово говорив, що за слушної нагоди знову поговорить з Путіним по телефону. Наразі я не можу вам повідомити про конкретні плани проведення такої розмови", - заявив 1 жовтня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

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Пєсков: Путін "відкритий для діалогу"

За словами речника Кремля, Путін "був і залишається абсолютно відкритим для діалогу".

З останньої розмови Шольца і Путіна в грудні 2022 року між ними не було контактів. Останні очні переговори між ними відбулися 15 лютого того ж року - до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Пєскова, зараз відносини Росії та Німеччини "зведені фактично до нульового стану".

Якщо розмова відбудеться, Шольц першим із лідерів країн, що підтримують Україну, відновить прямий контакт з Путіним. Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

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