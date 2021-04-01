 Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.04.2021

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Україна

Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки

Близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною, повідомила газета The New York Times. Росія заперечує можливий початок бойових дій, Україна і США висловлюють занепокоєння. Чи можлива нова війна?

На лінії розмежування на Донбасі

Інформація про передислокацію в різні точки на кордоні з Україною близько чотирьох тисяч російських військових з'явилася в газеті The New York Times (NYT) 30 березня. Цю цифру озвучило виданню одне з офіційних джерел. Крім того, як пише газета, ще минулого тижня Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження за ситуацією з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищої позначки. Це реакція на те, що Росія не вивела свої військові частини після завершення 23 березня військових навчань. До того ж, в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання Росією додаткових підрозділів у Брянську, Воронезьку і Ростовську області, а також в анексований Крим.

Реакція Москви: Кремль знову все заперечує

Міноборони РФ наразі ніяк не коментує публікацію NYT. А прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання про те, що відбувається на кордоні з Україною, заявив, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і що "це не має нікого турбувати", бо не становить жодної загрози. Як традиційно зазначив Пєсков, "що стосується участі російських військ у збройному конфлікті на території України, російські війська ніколи не брали в ньому участь і не беруть".

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"Гра на межі може призвести до розв'язання бойових дій"

Російський військовий оглядач Олександр Гольц впевнений, що дії з боку РФ носять демонстративний характер, але не виключає, що це в підсумку може призвести до реальних бойових дій. "Росії конче потрібний новий засіб тиску на Захід, - говорить експерт. - До арешту Навального засобом торгу була загроза, що у відповідь на санкції буде посилення тиску на опозицію і будуть знищуватися права людини. Тепер Заходу ясно, що пріоритет Путіна - це придушення опозиції, і що пом'якшити це будь-якими поступками він не може. В результаті ця схема перестала працювати".

Зараз, вважає Гольц, таким засобом тиску буде загроза розв'язання війни в Україні, оскільки Євросоюз вклав багато сил і коштів, щоб не допустити нової війни. "Ставки високі, Путін буде продовжувати цю політику шантажу і тиску, хай і не бажаючи в принципі починати ці воєнні дії. Але війна - це сфера, в якій не можна все спрогнозувати. Мої побоювання полягають в тому, що ось ця гра на межі може в підсумку призвести до розв'язання бойових дій".

Втім, експерт упевнений, що жодних воєнних дій на Донбасі не буде до середини травня - з природних причин. "Доки не просохне степ, жодного наступу вчинити неможливо. Все просто загрузне, як це було не раз", - сказав Олександр Гольц. Зрештою, він висловив сумнів, що опубліковані в мережі кадри перекидання військ нові. "В будь-якому випадку, розмова про 4 тисячі військовослужбовців. Це 5-6 батальйонних тактичних груп. З цим війну не починають", - додав він.

Реакція Києва: ситуація на кордоні загострилася

Про те, що Росія перекидає військові частини на навчання до Криму, у Воронезьку і Брянську області, де вони залишаються після завершення маневрів, заявив також з трибуни Верховної Ради 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Він не спростував і не підтвердив цифру в 4 тисячі військовослужбовців. Але сказав, що сумарно вздовж українського державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України вже стоїть 28 батальйонних тактичних груп з Росії.

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Крім того, з посиланням на дані української розвідки, Хомчак зазначив, що під приводом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія планує перекинути до кордонів України ще 25 додаткових батальйонних тактичних груп. За словами Хомчака, "разом з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону України це створює загрози військовій безпеці держави".

Тим часом, в середу, 31 березня українська делегація в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі повідомила про відмову представників російської делегації підтримати пропозиції про необхідність дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє Facebook-сторінка української делегації в ТКГ.

На сайті МЗС України з'явилося повідомлення про телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном  і представниками ОБСЄ, проведені з ініціативи української сторони. 

 Кулеба поінформував співрозмовників "про системне загострення Росією ситуації з безпекою на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і в Криму, на тлі небажання РФ підтвердити свою відданість режиму припинення вогню".

Ціна вторгнення в Україну може стати занадто високою

Росія приготувалася до повномасштабного вторгнення в Україну і сконцентрувала військову техніку і армійські підрозділи поблизу кордонів України ще протягом 2014 -2018 років, сказав в інтерв'ю DW заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. "Фактично Росією були створені три нових армії навколо України: 1-а танкова армія, 20-а армія зі штабом у Воронежі і 8-а армія зі штабом в Новочеркаську. Остання виконує функції керівництва окупаційними силами в Донбасі. До складу 8-ї армії входять 1-й і 2-й армійські корпуси в Донецькій і Луганській областях", - уточнив експерт.

За його словами, в Криму Росія всі ці роки нарощувала свій військовий корабельний склад і доправила туди 6 підводних човнів з ракетами "Калібр" на борту, що спроможні нести ядерні боєголовки. Однак експерт не очікує, що "схильний до перекладання на інших відповідальності за масштабні втрати і людські жертви президент Володимир Путін" надасть перевагу відкритій ескалації. Він більше схильний до продовження провокацій з боку гібридних і проксі-сил, вважає експерт.

Разом з тим Самусь наголосив, що Україні потрібно посилити протиракетну і протиповітряну оборону, завершити створення Військово-морських сил на Чорному і Азовському морях, а головне - сформувати "єдине бойове інформаційне поле", тобто об'єднання за допомогою штучного інтелекту всіх систем розвідки, ударних систем і систем управління військами в єдину інформаційно-бойову автоматизовану систему. "Це вже зарекомендувало себе під час військової операції Азербайджану в Нагірному Карабасі. Якщо ми створимо таку систему, Кремль точно не зможе напасти на Україну", - заявив Михайло Самусь.

Міжнародна реакція: Пентагон стурбований

Наразі офіційна реакція на публікацію NYT і заяви Росії та України надійшла тільки зі США. Речник Пентагону Джон Кірбі напередодні підтвердив, що у відомстві обізнані про "повідомлення українських військових про пересування російських військ на кордоні з Україною". "Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на Сході України, в тому числі порушеннями режиму припинення вогню", - зазначив Кірбі, маючи на увазі обстріл 26 березня в районі селища Шуми під Торецьком на лінії розмежування.

Кірбі також підтвердив, що голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил США генерал Марк Міллі говорив  по телефону з начальником Генштабу ВС РФ - першим заступником міністра оборони РФ генералом армії Валерієм Герасимовим, а також з головнокомандувачем Збройними силами України (ЗСУ) Русланом Хомчаком. За словами глави пресслужби Міноборони США, під час цих розмов сторони, безумовно, зачіпали "ці побоювання" Вашингтону.

У четвер, 1 квітня, відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном. "Я підтвердив нашу непохитну готовність підтримати суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення України", - написав Остін у Twitter.

На тлі повідомлень про нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною Сполучені Штати застерегли Росію від "залякування" Києва. Відовідну заяву зробив у четвер, 1 квітня, речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Вашингтон категорично заперечує проти "будь-яких агресивних дій, що мають на меті залякати й погрожувати нашому партнеру Україні".

 

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


 

 

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