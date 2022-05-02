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Анґела Меркель

Анґела Меркель - німецький політик. З листопада 2005 року до жовтня 2021 року - канцлерка Німеччини.

Анґела Меркель розпочала свою політичну кар'єру ще в Німецькій Демократичній Республіці (НДР). За освітою вона - фізик, у 1986-му році захистила докторську дисертацію, але вже через три роки пішла з науки в політику. Меркель долучилась до новоствореної в НДР партії "Демократичний прорив". Після об'єднання Німеччини в 1990-му році "Демократичний прорив" приєднався до Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Того ж року Меркель було обрано до Бундестагу. У 1991-му році Меркель отримала посаду федерального міністра в справах жінок та молоді в уряді Гельмута Коля. У наступному уряді Коля, який було сформовано за результатами виборів 1994-го року, Меркель обійняла посаду міністра федерального міністра з питань довкілля, охорони природи та ядерної безпеки. У 2000-му році після скандалу з незаконним фінансуванням ХДС свої посади в керівництві партії полишають Гельмут Коль і Вольфґанґ Шойбле. Меркель очолює ХДС. З 2002-го до 2005-го років вона була лідером опозиції в Бундестазі. Після дострокових виборів 2005-го року, на яких християнські партії - Християнсько-демократичний союз та баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) - отримали незначну перемогу, вона очолила уряд широкої коаліції. і стала першою в Німеччині жінкою-канцлером. До кабінету міністрів, крім представників блоку християнських партій ХДС/ХСС, увійшли також соціал-демократи. Після наступних парламентських виборів 2009-го року християнським партіям вдалось сформувати уряд спільно з лібералами. На чолі кабінету міністрів знову постала Меркель. Результати парламентських виборів 2013-року дозволили Меркель сформувати третій уряд, тепер знову в складі представників широкої коаліції. Після виборів до Бундестагу 2016-го року, на яких консервативний блок ХДС/ХСС набрав найбільшу кількість голосів, політичним партіям знадобилось півроку, аби домовитись про утворення правлячої коаліції. 14 березня 2018 року було приведено до присяги уряд великої коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН. Уряд знову очолила Анґела Меркель. У наступних парламентських виборах, які відбулись 26 вересня 2021 року, Меркель участі вже не брала. Внаслідок поразки блоку консервативних партій ХДС/ХСС у Німеччині було утворено правлячу коаліцію в складі соціал-демократів, Зелених та лібералів. Офіційний термін повноважень Анґели Меркель як канцлерки Німеччини закінчився 26 жовтня 2021 року.

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