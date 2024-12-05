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Книжка Анґели Меркель стала бестселером на старті

Марина Борисова | Данило Білик
5 грудня 2024 р.

Мемуари ексканцлерки Німеччини відзначилися найуспішнішим стартом на книжковому ринку у 2024 році.

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Книжка Анґели Меркель "Свобода"
Книжка Анґели Меркель "Свобода" вийшла поки що німецькою та англійською мовоюФото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Книжка ексканцлерки Німеччини "Свобода" (Freiheit) надійшла в продаж 26 листопада. І одразу ж інтерес до мемуарів Анґели Меркель (Angela Merkel) у широкої громадськості виявився надзвичайно високим.

Ажіотаж навколо цієї книжки, яка розповідає про дитинство в НДР, діяльність в уряді Гельмута Коля (Helmut Kohl) та інші знаменні етапи в політичній кар'єрі першої жінки на посаді канцлерки ФРН, відобразився і в цифрах продажів. Уже зараз можна сказати, що старт для мемуарів Анґели Меркель виявився дуже вдалим: жодна інша книжка цього року не мала подібного успіху в перший тиждень після виходу на книжковий ринок. Лише за перший тиждень було продано понад 200 тисяч примірників, повідомляє тижневик Der Spiegel у четвер, 5 грудня. Загалом, за попередніми підсумками років, на німецькому книжковому ринку в лідерах продажів перебувають інші книжки.

736 сторінок Анґела Меркель написала разом з Беате Бауманн (Beate Baumann), яка довгі роки супроводжувала Меркель на її шляху. Значним є не лише обсяг, а й ціна книжки. Один примірник коштує 42 євро, що досить дорого для німецького книжкового ринку. Про це пише й один з інтернет-користувачів у рецензіях на Amazоn.de. "Я дуже розчарований. Меркель явно не вистачає самокритики. Мені також хотілося б більше історій про її колег-політиків, про те, якими вона їх побачила - в деталях. Цікаво, але не захопливо. До того ж, надто дорого - 42 євро", - зазначає Єнс.

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Чому Amazon обмежив функцію коментування під книжкою Меркель

Amazon зрештою обмежив функцію коментування під книжкою Анґели Меркель. Речник компанії звернув увагу на "незвичну активність рецензування" книжки, а тому коментування було "тимчасово" доступно лише для "верифікованих покупців", аби рецензії, які можна побачити на сайті, були "автентичними і правдоподібними", повідомляє інформагенція dpa. Раніше увагу на обмеження функції коментування під книжкою Меркель звернула низка німецьких ЗМІ.

Меркель представила книжку 26 листопада у Берліні, а пізніше у Вашингтоні - разом із експрезидентом США Бараком Обамою. Загалом мемуари мають з'явитися на книжкових полицях у 30 країнах, від Китаю до США, зокрема і в Україні.

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