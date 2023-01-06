Мемуари принца Гаррі опинилися під шквалом критики

У мемуарах Гаррі розповів про перший секс та наркотики, а також про те, що убив 25 людей під час служби в армії в Афганістані. Книга мала надійти у продаж 10 січня, однак помилково вийшла сьогодні.

Принца Гаррі у п'ятницю, 6 січня, розкритикували за його книгу під назвою Spare ("Запасний"). Цю книгу критикують ЗМІ, оглядачі, армійські ветерани і навіть радикально-ісламістський рух Талібан, пише агенція AFP.

"У жорстокій одиночній місії Гаррі по знищенню родини не буде пощади нікому", - йдеться у заголовку таблоїду The Daily Mirror. The Sun пише, що ніщо не може виправдати мстиве рішення 38-річного чоловіка "кинути власну сім'ю під автобус" за мільйони доларів.

Мемуари офіційно мали з'явитися в книгарнях 10 січня, однак помилково надійшли в продаж в Іспанії на кілька днів раніше. У мемуарах Гаррі, зокрема, розповів про сутичку зі своїм братом Вільямом. Останній нібито схопив Гаррі за комір, порвав ланцюжок на шиї і штовхнув його на підлогу у 2019 році, а перед тим назвав дружину Гаррі Меган Маркл грубою, різкою та проблемною, пише видання The Guardian.

Також у мемуарах Гаррі розповідає про втрату цноти у 17 років у пабі із старшою жінкою, яка любила коней і поводилася з ним, як з "молодим жеребцем", пише AP. Також Гаррі зізнався у вживанні наркотиків - кокаїну, аби "почуватися інакше", а також канабісу і галюциногенних грибів.

"Шахові фігури" в Афганістані

Крім того, Гаррі розповів, що вбив 25 людей під час військової служби в Афганістані. "Моє число 25. Це число не приносить мені задоволення, але й не бентежить мене", - написав він, додавши, що це було так, ніби видалити "шахові фігури з дошки".

Принц Гарі під час служби в Афганістані Фото: John Stillwell/empics/picture alliance

Свої дії Гаррі виправдовує, зокрема, пам'яттю про теракти 11 вересня в США. "Відповідальні та їхні симпатики були ворогами людства, і боротьба з ними була актом помсти за злочин проти людства", написав він у книзі.

У відповідь на зізнання Гаррі лідер Талібану Анас Хаккані написав у Twitter: "Пане Гаррі! Ті, кого ви вбили, не були шаховими фігурами, це були люди, у них були сім'ї, які чекали на їхнє повернення".

При цьому Хаккані звинуватив принца у скоєнні "воєнних злочинів". "Я не очікую, що вас викличе Міжнародний кримінальний суд або засудять правозахисники, тому що щодо вас вони глухі і сліп. Але, сподіваюся, ці звірства запам'ятаються в історії людства", - додав він.

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Гаррі прослужив 10 років у британській армії, отримавши звання капітана. Він двічі воював проти Талібану: спочатку як авіадиспетчер, а потім керуючи ударним гелікоптером у 2012 і 2013 роках.