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Протест афганських біженців у ПакістаніФото: Abdul Ghani Kakar/DW
ПолітикаАфганістан

Радбез ООН закликав талібів припинити дискримінувати жінок

Олег Соколенко | Роман Губа
1 год. тому

У Раді Безпеки ООН закликали талібів забезпечити "повну, рівну та осмислену" участь жінок у всіх сторонах життя в Афганістані. Раніше таліби заборонили жінкам навчатися в університетах та працювати у НУО.

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Рада Безпеки ООН закликала радикальний ісламістський рух "Талібан" забезпечити "повну, рівну і осмислену" участь жінок у всіх сторонах життя в Афганістані. Таким чином у Радбезі відреагували на нещодавно запроваджену в Афганістані талібами заборону на роботу жінок у неурядових організаціях (НУО). Раніше "Талібан" також заборонив жінкам навчатись в університетах.

У заяві Радбезу ООН, ухваленій у вівторок, 27 грудня, консенсусним рішенням усіх її 15 членів (до яких належить і РФ), констатується, що рішення талібів "свідчать про ерозію поваги до прав людини та фундаментальних свобод, що зростає". Зокрема, заборона на роботу жінок у НУО "здійснить суттєвий і негайний вплив на гуманітарні операції" в Афганістані.

"Ці обмеження суперечать зобов'язанням, взятим на себе талібами перед афганським народом, а також очікуванням міжнародної спільноти", - резюмували в Організації об'єднаних націй.

Права жінок обмежили "через дрес-код"

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року, заборонив місцевим та іноземним неурядовим організаціям допускати на роботу жінок 24 грудня. Це рішення пояснили "численними скаргами" на те, що деякі співробітниці нібито не дотримувались ісламського дрес-коду, встановленого талібами. Мінекономіки Афганістану наголосило, що недотримання вимоги призведе до відкликання ліцензії на роботу в країні у будь-якої НУО. Щонайменше п'ять з них вже були змушені припинити свою діяльність.

Євросоюз засудив це рішення, назвавши його "ще одним жорстким обмеженням здатності жінок в Афганістані здійснювати свої права та основні свободи та явним порушенням гуманітарних принципів". А держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що заборона може мати "руйнівні наслідки для афганського народу". Він нагадав, що жінки "займають центральне місце у гуманітарних операціях по всьому світу". 

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