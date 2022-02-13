Старий новий президент ФРН: деталі портрета Франка-Вальтера Штайнмаєра

Наприкінці травня 2021 року зазвичай стриманий Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив, що має намір знову балотуватися на вищу посаду у державі. "Я хочу супроводжувати нашу країну на її шляху до майбутнього", - зазначив Штайнмаєр. Він наголосив, що Німеччина перебуває "на переломному етапі" у боротьбі з пандемією COVID-19, що принесла країні "страждання та горе". Він хотів би "допомогти загоїти ці рани", наголосив Штайнмаєр.

Президент наступні п'ять років

Він не захотів чекати, поки його висунуть на другий термін, як це робиться зазвичай. Штайнмаєр ризикнув і виграв. Соціал-демократа підтримали всі три партії правлячої коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Вільна демократична партія (ВДП) та "Союз-90/Зелені". І навіть опозиційні консерватори з блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) виступили на його підтримку.

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Вони не стали висувати в суперники Штайнмаєру свого кандидата. "Особливо в ці часи на чолі нашої держави нам потрібна авторитетна людина, яка об'єднує, а не розділяє", - заявив тодішній лідер ХДС Армін Лашет (Armin Laschet). Тому консерватори підтримали кандидатуру політика, нехай він і зробив кар'єру в партії-конкурентці.

У ролі посередника

За п'ять попередніх років перебування на президентській посаді Штайнмаєр неодноразово засвідчував, що хоче виступати в ролі інтегратора і посередника. Того, хто прагне діалогу. Особливо в кризові часи він вміє знаходити потрібний тон.

Франк-Вальтер Штайнмайєр уже певний час виступає організатором дискусійних зібрань, у які він неодноразово запрошував людей у період пандемії, що стала стресом для всіх. Серед них були також політики з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

На початку січня 2022 року президент учергове запросив гостей до своєї офіційної резиденції для розмови про загальну обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. До участі у цій дискусії запросили і противників цього заходу, адже тему палко обговорювала вся країна.

Однак президент не виступив із однозначною рекомендацією. На самому початку зустрічі Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив: "Як федеральний президент я не займатиму позицію "за" або "проти" загальної обов'язкової вакцинації". І знову втрачена можливість: ані рішучого жесту, ані чіткої заяви, про яку республіка могла б посперечатися. Штайнмаєр вів дискусію в спокійній манері, без бажання зчиняти галас і провокувати. І це принципи, якими він керується весь час свого перебування у владі.

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Не тільки говорити про демократію, але і боротись за неї

На початку 2017 року Франк-Вальтер Штайнмаєр пережив кульмінаційний момент своєї політичної кар'єри. У лютому його вперше було обрано на посаду федерального президента - у першому ж турі голосування. Він посміхнувся своєю широкою, бешкетною посмішкою, було помітно, що політик задоволений хорошим результатом. Потім він виклав свою програму: проти забуття історії, проти правого популізму.

Хоча "немає причин для тривоги", популісти підігрівають дебати "феєрверком образів ворога", сказав Штайнмайєр у своїй інавгураційній промові, не називаючи АдН. І закликав: "Ми маємо не лише говорити про демократію, ми маємо навчитися боротися за неї!"

Шедевр Штайнмаєра: уряд "широкої коаліції"

Через кілька місяців президент наразився на перше серйозне випробування на новій посаді. Після виборів до Бундестагу восени 2017 року лідери партій не змогли домовитись про нову правлячу коаліцію. Розглядалась навіть можливість проведення повторних виборів. СДПН була сповнена рішучості не вступати до "широкої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС.

Штайнмаєр закликав розважливо поставитись до результатів виборів і сформувати працездатний уряд. І ця діяльність мала успіх: у березні 2018 року було сформовано четвертий кабінет під керівництвом канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) за участю СДПН. В історії Федеративної Республіки це посередництво Штайнмаєра стало унікальним, адже Основний закон покладає на федерального президента - через історичні причини - в основному лише представницькі функції всередині країни та за кордоном.

З простої сім'ї та з великим серцем

Штайнмаєр є вихідцем з простої родини - що майже типово для СДПН. Син тесляра та робітниці фабрики з Детмольда у Західній Німеччині, він закінчив середню школу, вивчав право і згодом отримав докторський ступінь з цього фаху. Штайнмаєр вступив до СДПН у 1975 році. В університеті він зустрів свою майбутню дружину, Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender), також юристку.

Політик завоював симпатії німців приватним рішенням: наприкінці 2010 року він пожертвував нирку своїй хворій дружині. Республіка була розчулена і переповнена співчуття до нього. "Це не геройство і не подарунок моїй дружині", - сказав тоді Штайнмаєр.

Прихильник і друг: Ґергард Шредер

Політичні таланти Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже рано виявив Ґергард Шредер (Gerhard Schröder ), який став канцлером ФРН у 1998 році. Він запросив Штайнмаєра до Берліна на посаду очільника своєї канцелярії, де той продовжив свою кар'єру.

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Ненав'язливий, стриманий, вірний, самовідданий - так описують Франка-Вальтера Штайнмаєра близькі йому люди. Ідеальні риси для багатьох політичних професій. У 2005 році канцлерка Меркель призначила його міністром закордонних справ в уряді "широкої коаліції" у складі ХДС/ХСС та СДПН.

З цієї посади Штайнмаєр вийшов на велику політичну сцену. На виборах до Бундестагу в 2009 році він як кандидат у канцлери від СДПН боровся з Анґелою Меркель і зазнав поразки. СДПН набрала лише 23 відсотки - тоді найгірший результат з 1949 року. "Сьогодні гіркий день для німецької соціал-демократії", - визнав тоді Штайнмаєр.

Суспільство на боці Штайнмаєра

У свої 66 років Штайнмаєр удруге іде на президентський термін. Невтомний і доступний, він виступав із промовами по всій республіці і майже сто разів виїжджав за кордон. Під час опитування, проведеного в середині січня, 86 відсотків німців заявили, що федеральний президент "зазвичай добре виконує свою роботу". 81 відсоток опитаних заявили, що він має залишитись на своїй посаді.

Його витриманість - це його сила. І, можливо, під час другого терміну далекоглядний Франк-Вальтер Штайнмаєр знову буде посередником і модератором. Для цього він матиме ще п'ять років.