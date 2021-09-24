Штайнмаєр: Європа має більше робити для миру у світі

Союзники Німеччини можуть на неї покластися і після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нового уряду. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у п'ятницю, 24 вересня, виступаючи на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Наші партнери можуть покластися на нас, а наші конкуренти повинні продовжувати зважати на нас", - наголосив Штайнмаєр. "У цей час політичних змін у моїй країні я хочу запевнити вас: і після цих виборів Німеччина залишиться країною, яка знає про свою міжнародну відповідальність і усвідомлює її".

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"Ситуація у світі сьогодні у багатьох відношеннях - протверезлива", - зазначив президент ФРН. У якості одного з прикладів геополітичного розчарування глава німецької держави назвав захоплення влади в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан". Однак світ не повинен з цим змиритися - це "було б неправильним уроком", упевнений Штайнмаєр. Натомість з огляду на такий розвиток подій "ми повинні стати чеснішими, розумнішими, але також і сильнішими", наголосив президент Німеччини.

Очільник німецької держави також закликав до потужнішою міжнародної ролі Євросоюзу та Німеччини зокрема. Європейці і німці повинні більше робити для власної безпеки, миру та стабільності у сусідніх країнах та світі, наголосив Штайнмаєр. Також він вказав на необхідність сильної спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Підтримка мирного світового порядку - в інтересах усіх

Президент Німеччини нагадав також великим державам, таким як США, Китай і Росія, про їхню відповідальність перед рештою світу. "Привілеї, якими користуються великі держави в системі ООН, мають своє виправдання тільки до тих пір, поки ці країни просувають і підтримують міжнародний мирний порядок в інтересах усіх - а не ігнорують або підривають його відповідно до якихось власних інтересів", - підкреслив Штайнмаєр.

Німеччина, як і низка інших держав світу, давно закликає до реформи Ради Безпеки ООН, в якій тільки п'ять країн (США, Росія, Китай, Франція і Великобританія) можуть скористатися правом вето.

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Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав країни до більшого реалізму "у визначенні та розстановці пріоритетів". Президент ФРН також висловив упевненість, що необхідно "розширювати наш інструментарій - дипломатичний, військовий, цивільний, гуманітарний". Світова спільнота повинна стати сильнішою не тільки в плані оборони, але і в плані переговорів, резюмував він.

Перед виборами в Бундестаг

Вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) підтримують близько 25 відсотків виборців, блок ХДС/ХСС набирає 22 відсотки голосів респондентів, а третіми йдуть Зелені - 17 відсотків. Ліберальна Вільна демократична партія може розраховувати на підтримку 12 відсотків виборців, Ліва партія - на шість відсотків, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - на 10 відсотків.