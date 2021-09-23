Маас: Зовнішня політика ФРН і після виборів залишиться "надійною"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запевнив міжнародну спільноту в тяглості зовнішньої політики ФРН після виборів до Бундестагу. Як зазначив Маас у четвер, 23 вересня, під час зустрічей на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку він "дуже чітко сказав" усім співрозмовникам, що він "не виходить з того, що результат виборів до Бундестагу суттєво змінить тяглість" німецької зовнішньої політики.

За словами міністра, після виборів, безперечно, будуть розставлені акценти та пріоритети. "Але на надійність німецької зовнішньої політики можна буде покластися і в майбутньому", - наголосив Маас, цитує інформагенція AFP. Німеччина в багатьох міжнародних організаціях є другим найбільшим донором після США і залишатиметься також у майбутньому "так само відповідально" залученою до вирішення міжнародних питань, запевнив глава МЗС Німеччини.

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Маас цього дня має взяти участь у засіданні Альянсу за мультилатералізм, заснованого Німеччиною та Францією у 2019 році на противагу концепції тодішнього президента США Дональда Трампа, який проголосив, що "майбутнє належить патріотам". Перед зустріччю глава німецького МЗС привітав той факт, що США за часів президента Джо Байдена тепер теж "разом сидять за столом" з іншими країнами. При цьому Маас підкреслив, що це об'єднання ніколи не було "альянсом проти Трампа". Нагадаємо, ще під час створення альянсу, до якого долучились понад 50 країн, зазначалося, що його метою є розширення міжнародного співробітництва.

За словами Мааса, робота альянсу зараз важлива, зокрема, у питаннях боротьби з пандемією коронавірусу та зі змінами клімату. А присутність у ньому США, наголосив політик, зробить альянс у майбутньому ще потужнішим.