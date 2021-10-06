Президент ФРН у Бабиному Яру: "В глибокій скорботі вклоняюся мертвим"

Відзначення 80-х роковин трагедії в урочищі Бабин Яр у середу, 6 жовтня, в Києві, відбулося на високому рівні. У цей день згадати пам'ять понад 33 тисяч євреїв, вбитих нацистами 29-30 вересня 1941 року, на запрошення президента України Володимира Зеленського до Києва прибули президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та президент Албанії Ілір Мета. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який прибув до Києва ще напередодні, 5 жовтня, також взяв участь в офіційних заходах.

Бабин Яр: поема і симфонія

Вшанування пам'яті замордованих мирних жителів у Бабиному Яру розпочалось із концерту та 13-ї симфонії Дмитра Шостаковича. Перед концертом, що відбувався у скляному павільйоні, ведучий заходу звернувся до близько 600 глядачів - представників єврейських організацій, свідків Голокосту, а також українців, які рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації - з проханням утримуватись від будь-яких оплесків і вигуків.

13-ї симфонія Шостаковича, яка відкрила офіційну церемонію, має свою історію, пов'язану з Бабиним Яром. У вересні 1961 року на схилі яру побував російський поет Євген Євтушенко. Його привіз сюди його друг - письменник Анатолій Кузнєцов, який 14-річним хлопчиком у Києві був очевидцем трагедії. Поет був вражений не тільки самим масштабом злочину, а й тим, як тоді виглядало місце трагедії - в яру було звалище і гори сміття. "Над Бабиним Яром пам'ятників немає..." - тоді поема Євтушенка порушила 20-річне мовчання про трагедію в Бабиному Яру.

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Згодом його підтримали інші сміливі голоси. Найбільш щемливим з них був голос композитора Дмитра Шостаковича, який написав на вірші Євтушенка свою 13-ту симфонію - сі-бемоль-мінор - для баса, чоловічого хору та оркестру. Ця симфонія цьогоріч вперше пролунала в урочищі Бабин Яр, а виконав її Німецький симфонічний оркестр під керуванням Томаса Зандерлінґа (Thomas Sanderling).

"Кришталева стіна плачу"

Після цього чотири президенти - Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Іцхак Герцог та Ілір Мета - разом взяли участь у відкритті "Кришталевої стіни плачу" художниці-концептуалістки Марини Абрамович. Це - меморіальний об'єкт довжиною 40 метрів й висотою три метри. Ця стіна покрита антрацитом і оздоблена 75 кварцовим блоками. Якщо продовжити єрусалимську Стіну плачу, то вона проходитиме саме через урочище Бабин Яр з похибкою в 10 метрів від місця, де зараз встановлено "Кришталеву стіну плачу".

Далі президенти підійшли до ще однієї інсталяції урочища - книги-синагоги, де зі сльозами на очах читав молитву всесвітньо відомий кантор Йозеф Маловані, що служить Хазаном у синагозі в Нью-Йорку.

З офіційної делегації першим промову оголосив президент України Володимир Зеленський. "Трагедія Бабиного Яру торкнулася кожного, навіть якщо тут не було вбито чиїхось родичів чи знайомого, вона торкнулась всіх, хто вважає себе людиною. Бабин Яр є пам'ятником людині в усіх найкращих і найгірших проявах. Людині, яка вбиває, яка помирає від рук інших… людині, яка рятує, бо знає, що чинить правильно. Кожній людині", - наголосив український президент.

"Кришталева стіна плачу"

Штайнмаєр подякував киянам, які рятували євреїв

З цитати вірша російського поета Євгена Євтушенка про Бабин Яр почав свою промову президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він спершу подякував киянам, які свого часу під загрозою смерті рятували євреїв. "Я вдячний, що сьогодні я тут. Дякую, нащадки загиблих, дякую вам. Як федеральний президент Німеччини, я сьогодні стою перед вами і в глибокій скорботі вклоняюся мертвим", - зазначив німецький президент.

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Штайнмаєр також звернувся до президента Ізраїлю Іцхака Герцога і з сумом сказав, що йому боляче, що і зараз "антисемітизм знову посилюється і в Німеччині".

"Шановний президенте Герцог, як би я хотів сказати це без застережень, як би я не хотів сказати, що ми, німці, навчилися з історії раз і назавжди. Але я не можу цього зробити. Мені це боляче і мене обурює, що антисемітизм знову посилюється і в Німеччині - прямо зараз в Німеччині", - сказав Штайнмаєр, виступаючи у Бабиному Яру.

У цей день меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оприлюднив першу частину дослідження, де назвав 159 імен нацистів, причетних до вбивств українських євреїв у Бабиному Яру. За інформацією центру, більшість військовослужбовців, які чинили розправу в урочищі під Києвом, давали свідчення в суді, однак їх було визнано невинуватими, за винятком небагатьох командирів і рядових солдатів.