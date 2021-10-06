 Президент Німеччини закликав пам′ятати злочини нацистів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2021

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Новини

Президент Німеччини закликав пам'ятати злочини нацистів в Україні

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вказав на білі плями у пам'яті німців про злочини в України, про які необхідно пам'ятати.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вшановує пам'ять жертв Корюківської трагедії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вшановує пам'ять жертв Корюківської трагедії

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав не забувати про злочини нацистів на території України. Про це він заявив під час вшанування пам'яті жертв Корюківської трагедії у середу, 6 жовтня.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав меморіал пам'яті жертв Корюківської трагедії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав меморіал пам'яті жертв Корюківської трагедії

"Місця злочинів націонал-соціалістів в Україні майже не відзначені на карті нашої пам'яті", - наголосив Штайнмаєр. Президент ФРН відзначив, що відновлення історичної пам'яті - це спільний інтерес Німеччини й України. Штайнмаєр закликав не забувати імена загиблих і "пролити світло на білі плями нашої пам'яті".

У Корюківці, що на Чернігівщині, Штайнмаєр відвідав місце перепоховання жертв трагедії, місцевий музей і поспілкувався зі школярами й вчителями.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на місці масових розстрілів 1943 року в Корюківці

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на місці масових розстрілів 1943 року в Корюківці

Далі у програмі візиту німецького президента зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Разом лідери візьмуть участь у заходах, присвячених 80-м роковинам розстрілів у Бабиному Яру.

Злочини нацистів в Україні

У березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів міста Корюківка, що на Чернігівщині. За два дні розстріляли близько семи тисяч людей - здебільшого це були жінки, діти й літні люди. Корюківську трагедію на Нюрнберзькому процесі визнали одним з наймасовіших знищень місцевого населення на окупованих територіях за весь час Другої світової війни.

Бабин Яр називають найбільшою братською могилою жертв нацизму в Україні. 29 і 30 вересня 1941 року нацистські війська розстріляли в урочищі майже 34 тисячі жителів Києва. Аж поки місто не визволили в 1943 році, у Бабиному Яру загинули близько ста тисяч людей. 

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