Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув до Києва, повідомляє у середу, 6 жовтня, посольство Німеччини в Україні.

"Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановано зустрічі з (президентом України. - Ред.) Володимиром Зеленським і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідування Бабиного Яру", - ідеться в повідомленні посольства у Twitter.

Окрім Штайнмаєра, у заходах, присвячених 80-м роковинам масових розстрілів у Бабиному Яру, візьмуть участь лідери Ізраїлю та Албанії - Іцхак Герцог та Ілір Мета. Очікується, що разом з представниками єврейських організацій, свідками Голокосту, а також українцями, які отримали звання Праведників народів світу, вони відкриють "Кришталеву стіну плачу" художниці-концептуалістки Марини Абрамович та "Курган пам'яті" - проєкти Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

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Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру лише 29 і 30 вересня 1941 року розстріляли близько 34 тисяч людей.

30 вересня на Подолі в Києві заклали перший "камінь спотикання" у пам'ять про Людмилу Ткач, яка пережила Голокост у дитячому віці. Захід відбувся в рамках проєкту "Один камінь, одне життя - 80 каменів спотикання для Києва".