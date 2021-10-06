 Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам′яті жертв Голокосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2021

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Новини

Президент Німеччини прибув до України для вшанування пам'яті жертв Голокосту

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр візьме участь у заходах, присвячених вшануванню жертв масових убивств у Корюківці та Бабиному Яру в Києві.

Франк-Вальтер Штайнмаєр (у центрі) під час прибуття до Києва

Франк-Вальтер Штайнмаєр (у центрі) під час прибуття до Києва

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув до Києва, повідомляє у середу, 6 жовтня, посольство Німеччини в Україні. 

"Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановано зустрічі з (президентом України. - Ред.) Володимиром Зеленським і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідування Бабиного Яру", - ідеться в повідомленні посольства у Twitter.

Окрім Штайнмаєра, у заходах, присвячених 80-м роковинам масових розстрілів у Бабиному Яру, візьмуть участь лідери Ізраїлю та Албанії - Іцхак Герцог та Ілір Мета. Очікується, що разом з представниками єврейських організацій, свідками Голокосту, а також українцями, які отримали звання Праведників народів світу, вони відкриють "Кришталеву стіну плачу" художниці-концептуалістки Марини Абрамович та "Курган пам'яті" - проєкти Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

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Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру лише 29 і 30 вересня 1941 року розстріляли близько 34 тисяч людей. 

30 вересня на Подолі в Києві заклали перший "камінь спотикання" у пам'ять про Людмилу Ткач, яка пережила Голокост у дитячому віці. Захід відбувся в рамках проєкту "Один камінь, одне життя - 80 каменів спотикання для Києва". 

Дивитись відео 03:09

Марш пам'яті жертв Бабиного Яру: солідарність, якої забракло 80 років тому

  • Незабуті жертви Голокосту

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Незабуті жертви Голокосту

    У ці дні в Україні згадують жертв трагедії, яка сталася 75 років тому в Києві на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 нацисти розстріляли тут 33 771 єврея. Однак точне число убитих в Бабиному Яру досі невідомо, оскільки під час масових розстрілів не враховувалися діти віком до трьох років. На цьому фото - один з портретів, представлених на виставці.

  • Фотографія як пам'ять

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Дедалі менше свідків

    Загалом, відповідно до джерел, в урочищі Бабин Яр було розстріляно від 100 до 200 тисяч осіб: радянських військовополонених, підпільників, душевнохворих, євреїв, ромів, караїмів, дітей. Десятки років радянська пропаганда замовчувала масштаби трагедії Бабиного Яру. Врятуватися від смерті в Бабиному Яру зуміли 29 осіб. Але з кожним днем число свідків тієї трагедії стрімко зменшується.

  • Проти забуття

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Проти забуття

    Фотовиставка Луїджі Тоскано називається "Проти забуття". У Києві представлено 50 з 200 портретів людей, яким вдалося пережити Голокост. Тоскано зустрічався зі своїми героями передусім у Німеччині, Україні, в Ізраїлі, РФ, США. На цьому фото - момент установки експонатів на одній з алей Бабиного Яру.

  • Життя і долі

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Життя і долі

    Широкоформатні (1,8 х 3 метри) фото розміщені уздовж двох головних алей державного історико-культурного заповідника "Бабин Яр". В одній частині представлені портрети українських жертв Голокосту - євреїв і так званих "остарбайтерів". По інший бік - жертви Голокосту з інших країн.

  • Луїджі Тоскано і його виставка

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Луїджі Тоскано і його виставка

    Німецько-італійський фотограф Луїджі Тоскано виріс в родині заробітчан. В юності йому довелося працювати покрівельником, охоронцем, мити вікна. Луїджі каже, що складні ситуації надихнули його стати фотографом. Самостійно засвоївши мистецтво фотографії, він почав розповідати про людські долі за допомогою фото. "Проти забуття" - один з його наймасштабніших проектів.

  • Трагедія Бабиного Яру

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Трагедія Бабиного Яру

    Восени 2015 року фотовиставка була вперше презентована в будівлі Старої пожежної вежі в Маннгаймі. Портрети були виставлені у вікнах будівлі. Після Бабиного Яру в Києві виставка відправиться до Дніпра та Львова. "Тут, в епіцентрі трагедії 20-го століття, виставка Луїджі Тоскано тримає живою пам'яттю про минуле, яке нам не дозволено забути", - зазначив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

  • За кожною фотографією - людське життя

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    За кожною фотографією - людське життя

    Масові розстріли 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру - жахлива трагедія. Тільки за офіційними даними, за дві ночі було знищено понад 30 тисяч євреїв, серед яких було багато дітей. "Емоційно мені було дуже складно працювати над цією виставкою, - розповідає фотограф Тоскано. - За кожною фотографією - ціле людське життя. Ніхто не повинен бути забутий".

  • Щоб жити

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Щоб жити

    Здзіслав Звінярскі народився у Варшаві в 1926 році. Після варшавського повстання в 1944 році його заарештували і відправили до концтабору Дахау. Він пережив марш смерті. Потім Звінярскі був в концтаборах Маннгайм-Зандхофен, Кохендорф і Нацвейлере-Штрутгоф. В останньому він перебував до закриття табору в березні 1945 року. Це фото було зроблено незадовго до його смерті у вересні 2014 року.

  • Живі свідки

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Живі свідки

    Василь Михайлівський - один з київських героїв фотовиставки Луїджі Тоскано. Наприкінці вересня 1941 року Михайлівського від розстрілу в Бабиному Яру врятувала його няня, показавши свій паспорт, де було вканзано, що вона - українка. Це вже третє ім'я чоловіка. До окупації його звали Цезарем Кацем, няня назвала його Василем і дала своє прізвище - Фомін. Михайлівським він став в прийомній родині.

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    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Культура пам'яті

    "Особливо мені запам'яталися слова однієї з героїнь, - згадує Тоскано. - Це була Сюзан Черняк. Вона сказала, що, якщо люди забувають своє минуле, то вони заслуговують його повторення". Сюзан Черняк народилася у Відні в 1922 році. У 20 років її разом з матір'ю відправили в Терезієнштадт. У 1943 вони виявилися в Освенцімі. Через два роки - концтабір Равенсбрюк. Сюзан пережила і марш смерті.

  • Кожен четвертий

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Кожен четвертий

    Створення єдиного меморіального комплексу трагедії Бабиного Яру для України досі залишається проблемою. Це ж стосується і створення єдиного освітнього циклу, який був би присвячений Голокосту на території України. Історик Борис Забарко стверджує, що кожен четвертий український єврей став жертвою Голокосту.

  • Не можна вбити пам'ять

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Не можна вбити пам'ять

    Активно над створенням меморіального комплексу почали працювати лише в останні роки. На сьогоднішній день на території державного культурно-історичного заповідника "Бабин Яр" проведено реставраційні роботи, встановлено освітлення, лавки, облагороджені зелені зони. З'явилися і пам'ятники жертвам розстрілів у Бабиному Яру.

  • Кибитка ромів

    Незабуті жертви Голокосту: фоторепортаж з Бабиного Яру

    Кибитка ромів

    Першим жертвам трагедії в Бабиному Яру, ромам, окремий пам'ятник був встановлений лише у вересні 2016 року. У вересні 1941 року в урочищі розстріляли 5 циганських таборів.

    Автор: Анастасія Магазова


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