 Берлін підтримає меморіал ″Бабин Яр″ у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Берлін підтримає меморіал "Бабин Яр" у Києві

Про намір підтримати меморіальний комплекс пам'яті жертв Голокосту повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Відкриття Меморіального центру Голокосту Бабин Яр заплановано на 2026 рік

Відкриття Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" заплановано на 2026 рік

Уряд Німеччини надасть підтримку українському меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр". Про це у меморіальному центрі повідомили 1 березня з посиланням на лист міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas), що надійшов у відповідь на звернення члена Наглядової ради центру Володимира Кличка.

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У листі Маас нагадав, що в 2021 році виповнюється 80 років з дня нападу Німеччини на Радянський Союз, який поклав "початок надзвичайній жорстокості, що залишила глибокі рани". "Особливе значення для мене має вшанування пам'яті єврейських жінок, чоловіків та дітей в країнах Балтії, України, Польщі, Білорусі та Росії - жертв масових розстрілів, які почалися в 1941 році як частина Голокосту, і збереження пам'яті про ці події в рамках нашої спільної боротьби з антисемітизмом ", - наводить цитату з листа Мааса центр.

Маас закликав до участі в переговорах українські відомства

Німецький міністр вказав, що німці несуть "особливу історичну відповідальність за збереження пам'яті про злочини, скоєні в Бабиному Яру".

"Тому я дуже радий повідомити вам, що уряд Німеччини має намір надати підтримку проєкту "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з використанням наявних у нашому розпорядженні коштів. Ми вітаємо той факт, що в майбутньому Меморіальному центрі широкій громадськості будуть представлені історія останніх днів вересня 1941 року та її історичний контекст, а також запропоновані освітні програми для покоління, що підростає", - заявив Маас у листі.

Він також закликав українські органи влади приєднатися до переговорів про співпрацю Німеччини та меморіального комплексу.

Співпраця комплексу "Бабин Яр" і федерального архіву ФРН

Раніше стало відомо про підписання Угоди про співпрацю меморіалу "Бабин Яр" і Федерального архіву Німеччини. Сторони мають намір "сприяти спільній роботі над ідентифікацією, архівною обробкою, відтворенням і використанням архівних матеріалів", заявили у пресслужбі українського Меморіального центру. Федеральний архів Німеччини пояснив, що метою співпраці є, перш за все, цифровізація архівних документів.

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Тим самим Меморіал Голокосту "Бабин Яр" став першою організацією України, яка уклала угоду про співпрацю з федеральним архівом. Меморіал "Бабин Яр" планує до кінця року оцифрувати близько мільйона документів.

Меморіал "Бабин Яр"

В онлайн-архіві меморіалу "Бабин Яр" станом на початок 2021 року зберігається близько 500 тисяч відсканованих документів. До кінця року співробітники центру мають намір "оцифрувати, систематизувати і зробити доступними ще близько мільйона важливих документів з історії Голокосту і нацистської окупації", - вказала пресслужба меморіалу.

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Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру поблизу Києва були вбиті десятки тисяч військовополонених і мирних жителів, серед яких були не тільки євреї, а й українці, росіяни і білоруси. Число жертв, за різними оцінками, склало від 70 до 200 тисяч осіб. Всього за два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, у Бабиному Яру були розстріляні понад 33 тисячі євреїв.

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