Берлін підтримає меморіал "Бабин Яр" у Києві

Уряд Німеччини надасть підтримку українському меморіальному центру Голокосту "Бабин Яр". Про це у меморіальному центрі повідомили 1 березня з посиланням на лист міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса (Heiko Maas), що надійшов у відповідь на звернення члена Наглядової ради центру Володимира Кличка.

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У листі Маас нагадав, що в 2021 році виповнюється 80 років з дня нападу Німеччини на Радянський Союз, який поклав "початок надзвичайній жорстокості, що залишила глибокі рани". "Особливе значення для мене має вшанування пам'яті єврейських жінок, чоловіків та дітей в країнах Балтії, України, Польщі, Білорусі та Росії - жертв масових розстрілів, які почалися в 1941 році як частина Голокосту, і збереження пам'яті про ці події в рамках нашої спільної боротьби з антисемітизмом ", - наводить цитату з листа Мааса центр.

Маас закликав до участі в переговорах українські відомства

Німецький міністр вказав, що німці несуть "особливу історичну відповідальність за збереження пам'яті про злочини, скоєні в Бабиному Яру".

"Тому я дуже радий повідомити вам, що уряд Німеччини має намір надати підтримку проєкту "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з використанням наявних у нашому розпорядженні коштів. Ми вітаємо той факт, що в майбутньому Меморіальному центрі широкій громадськості будуть представлені історія останніх днів вересня 1941 року та її історичний контекст, а також запропоновані освітні програми для покоління, що підростає", - заявив Маас у листі.

Він також закликав українські органи влади приєднатися до переговорів про співпрацю Німеччини та меморіального комплексу.

Співпраця комплексу "Бабин Яр" і федерального архіву ФРН

Раніше стало відомо про підписання Угоди про співпрацю меморіалу "Бабин Яр" і Федерального архіву Німеччини. Сторони мають намір "сприяти спільній роботі над ідентифікацією, архівною обробкою, відтворенням і використанням архівних матеріалів", заявили у пресслужбі українського Меморіального центру. Федеральний архів Німеччини пояснив, що метою співпраці є, перш за все, цифровізація архівних документів.

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Тим самим Меморіал Голокосту "Бабин Яр" став першою організацією України, яка уклала угоду про співпрацю з федеральним архівом. Меморіал "Бабин Яр" планує до кінця року оцифрувати близько мільйона документів.

Меморіал "Бабин Яр"

В онлайн-архіві меморіалу "Бабин Яр" станом на початок 2021 року зберігається близько 500 тисяч відсканованих документів. До кінця року співробітники центру мають намір "оцифрувати, систематизувати і зробити доступними ще близько мільйона важливих документів з історії Голокосту і нацистської окупації", - вказала пресслужба меморіалу.

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Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру поблизу Києва були вбиті десятки тисяч військовополонених і мирних жителів, серед яких були не тільки євреї, а й українці, росіяни і білоруси. Число жертв, за різними оцінками, склало від 70 до 200 тисяч осіб. Всього за два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, у Бабиному Яру були розстріляні понад 33 тисячі євреїв.