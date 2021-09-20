Президент Німеччини відвідає заходи до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з дружиною Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) планують відвідати Україну 6 жовтня, щоб взяти участь у пам'ятних заходах до 80-х роковин масових вбивств у Бабиному Яру. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у понеділок, 20 вересня, пресслужбою німецького президента.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ельке Бюденбендер вирушають до України 6 жовтня на запрошення українського президента Володимира Зеленського. Там вони спільно візьмуть участь у пам'ятному заході, присвяченому 80-річчю масових вбивств у Бабиному Яру", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що в Меморіальному центрі Голокосту заплановано дискусії з учасниками заходу. Детальнішу інформацію про програму візиту обіцяють опублікувати згодом.

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Нагадаємо, у липні меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" повідомив про встановлення імен понад третини загиблих у Бабиному Яру. Як повідомлялося на сайті президента України, українська влада разом з благодійним фондом "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" готує потужну програму до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру. Зокрема, 6 жовтня 2021 року на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участі світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.