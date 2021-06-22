Встановлені імена понад третини розстріляних у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" повідомив у вівторок, 27 липня, про встановлення імен понад третини загиблих у Бабиному Яру.

"Дослідники проєкту "Імена" склали найповніший список жертв трагедії з 28017 імен. Також вони з'ясували інформацію про місце народження, проживання, роботу й умови загибелі. Уперше встановили національність частини жертв. Більшість - майже 25 тисяч (24913 - Ред.) - були євреями", - йдеться у повідомленні меморіального центру у соцмережі Facebook.

Також серед загиблих були українці (1003), росіяни (407), білоруси (27), поляки (22), роми (4), татари (6), вірмени (9), німці (7) та представники інших етносів (9). Ще у 1610 вбитих не було встановлено національності в документах, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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Крім того у центрі поінформували про політичний та частково професійний профіль загиблих у Бабиному Яру. Серед вбитих були 894 підпільники (без зазначення національності й партійності), полонені червоноармійці, 902 комуністи, 127 комсомольців (без зазначення національності), 90 українських націоналістів та членів їхніх сімей або симпатиків, 35 пацієнтів та лікарів Павлівської психіатричної лікарні та ще шестеро пацієнтів без зазначення конкретної лікарні.

"Мета Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" - відновити інформацію про кожного загиблого в Бабиному Яру, а також про їхніх родичів і людей, які жили в Києві в цей період. За півтора року наші дослідники відновили пам'ять про понад третину жертв Бабиного Яру. Виконуючи системну дослідницьку роботу, ми хочемо відновити пам'ять про всіх загиблих", - зазначила заступник генерального директора Меморіального центру Анна Фурман.

Дослідження тривало майже півтора року і продовжується.

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