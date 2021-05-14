У Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу

Символічну синагогу - Місце для роздумів - відкрили в п'ятницю, 14 травня, у Бабиному Яру в Києві. Про це повідомив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". У церемонії, яку було приурочено до Дня пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни, взяли участь керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як наголосив на церемонії відкриття Єрмак, сьогодні важливо вшанувати пам'ять про людей, які загинули у Бабиному Яру, та подякувати тим, хто рятував їх, ризикуючи власним життям. "Держава зробить все, щоби меморіал у Бабиному Яру став грандіозним, одним із найвеличніших музеїв, місцем пам'яті у світі", - зауважив керівник ОП. Він також передав слова подяки та пошани від президента України Володимира Зеленського та повідомив, що глава держави підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників народів світу, українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

"Крок на шляху відновлення пам'яті"

Шмигаль, своєю чергою, назвав відкриття символічної синагоги "великим кроком на шляху відновлення пам'яті про всіх, хто загинув у цьому місці у роки Другої світової війни"."Переконаний, що меморіальна синагога стане святим місцем і духовного єднання, і братського діалогу", - наголосив прем'єр-міністр.

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Символічна синагога в Бабиному Яру, фото 14 травня

Присутній на відкритті міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко нагадав про радянську спадщину. "Відродження національної пам'яті починається з переосмислення тих місць, які в радянські часи навмисно та свідомо маскувались під місця розваг, відпочинку, рекреації, забуваючи, що насправді трапилось. Так сталось і тут, з Бабиним Яром. Тепер ми повертаємось до цієї меморіалізації, яку протягом багатьох років радянського панування умисно викорінювали із нашої свідомості", - зазначив він.

На церемонії відкриття також були присутні духовні лідери України, представники різних церков та конфесій, посли, культурні та громадські діячі, праведники та їхні родичі.

Нагадаємо, цього року 14 травня Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цю офіційну дату встановила окремою постановою Верховна Рада на початку 2021 року. Праведниками називають людей неєврейського походження, які рятували євреїв у часи Другої Світової війни й Голокосту, часто ризикуючи власним життям.

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