Праведники народів світу отримають в Україні державні стипендії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження державних стипендій праведникам народів світу - українцям, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Про це у п'ятницю, 14 травня, - в День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Учора він (президент України Володимир Зеленський. - Ред.) підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників - українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни", - сказав Єрмак на церемонії відкриття символічної синагоги у Бабиному Яру в Києві.

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Сам Зеленський зазначив, що подвиг українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, є прикладом людяності та самопожертви. "Голокост - спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю праведників народів світу. Це понад 2,5 тисячі героїв. Їхній подвиг - приклад людяності й самопожертви", - написав президент у Twitter.

Указ глави держави офіційно поки не оприлюднено, тому деталі щодо стипендій невідомі.

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