 Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2021

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Меморіальний центр Голокосту оприлюднив 159 імен убивць у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" опублікував першу частину дослідження з іменами тих, хто вбивав українських євреїв 29 та 30 вересня 1941 року в урочищі під Києвом.

Менора у Бабиному Яру

6 жовтня в Києві відбудеться офіційне вшанування пам'яті жертв розстрілів у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у середу, 6 жовтня, оприлюднив першу частину дослідження, де назвав 159 імен нацистів, причетних до вбивств українських євреїв у Бабиному Яру 29 та 30 вересня 1941 року. За даними центру, їм було від 20 до 60 років. Як зазначається у повідомленні, попри велику кількість свідчень, зібраних після війни, більшість злочинців так і не було засуджено.

"Щоб встановити кожного, хто був причетний або брав безпосередню участь у розстрілах, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" створив наукову робочу групу", - повідомляють у пресслужбі центру.

Біографії та свідчення вбивць

Дослідження містить нові дані, а також детально описує біографії та свідчення командирів і рядових солдатів, "які вбивали євреїв, жінок і дітей, молодих та старих у Бабиному Яру". "Деякі були освіченими, інші - ні. Серед них були інженери та вчителі, водії та продавці. Деякі були одружені. Переважна більшість після війни повернулася до нормального життя", - зазначається у повідомленні.

За інформацією центру, більшість військовослужбовців, які чинили розправу в урочищі під Києвом, давали свідчення в суді, однак їх було визнано невинуватими, за винятком небагатьох командирів і рядових солдатів.

Отець Патрік Дебуа про провину в масовому злочині

"Одні вбивали, інші забирали євреїв із їхніх будинків, треті забирали їхні речі та багаж. Одні давали зброю, а інші подавали бутерброди, чай і горілку вбивцям. Усі вони винні в масовому злочині", - вважає голова Академічної ради центру "Бабин Яр" отець Патрік Дебуа. Він додає, що кожного, хто був якимось чином причетний до масових розстрілів, "має бути визнано винним".

На його думку, дослідження Меморіального центру є "сигналом". "Якщо ви сьогодні братимете участь у геноциді чи масовому злочині проти людства, ви будете нести відповідальність", - зазначив Патрік Дебуа.

Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру лише 29 і 30 вересня 1941 року розстріляли близько 34 тисяч людей.

Нагадаємо, що 6 жовтня у Києві відбудеться офіційний захід, присвячений 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. У ньому візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також президенти Німеччини, Ізраїлю та Албанії - Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), Іцхак Герцог та Ілір Мета.

Дивитись відео 03:09

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