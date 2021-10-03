 У Києві провели Марш пам′яті жертв Бабиного яру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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Новини

У Києві провели Марш пам'яті жертв Бабиного яру

У столиці України відбувся щорічний Марш пам'яті жертв Бабиного яру. У заході взяли участь сотні людей.

Колона учасників пройшла маршрутом, яким ішли до Бабиного яру в 1941 році жертви розстрілів

Колона учасників пройшла маршрутом, яким ішли до Бабиного яру в 1941 році жертви масових нацистських розстрілів

У Києві в неділю, 3 жовтня, відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного яру з нагоди 80-х роковин трагедії. Колона учасників рухалася маршрутом, яким в 1941 році євреї ішли до Бабиного яру, де їх розстріляли нацисти. 

За даними українських ЗМІ, в заході взяли участь кілька сотень людей. За оцінками Об'єднаної єврейської громади в Україні, в Марші взяли участь до тисячі осіб. Учасники заходу вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання. Акція завершилася молитвою. Її проводять щорічно.

Люди вшановують пам'ять жертв розстрілів у Бабиному яру

Люди вшановують пам'ять жертв нацистських розстрілів у Бабиному яру

Наступного тижня в Україні відбудуться офіційні заходи вшанування пам'яті жертв Бабиного яру. У середу в них візьме участь президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Він прибуде до Києва на запрошення українського президента Володимира Зеленського.

Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру лише 29 і 30 вересня 1941 року було розстріляно близько 34 тисяч людей. 

Як повідомлялося, 30 вересня на Подолі в Києві був закладений перший "камінь спотикання" у пам'ять про Людмилу Ткач, яка пережила масові розстріли в дитячому віці. Захід відбувся в рамках проєкту "Один камінь, одне життя - 80 каменів спотикання для Києва". Проєкт ініціювало посольство Німеччини в Києві і реалізував Український центр вивчення історії Голокосту.

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