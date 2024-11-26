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КонфліктиЄвропа

Меркель не шкодує, що не дала шансу на вступ України до НАТО

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

У 2008 році значна частина населення України була проти вступу до НАТО, тож тодішнє рішення не дати Україні ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті було правильним, пояснила Анґела Меркель.

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Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель під час презентації її мемуарів
Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель під час презентації її мемуарівФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила на захист своєї політики щодо України. Особливо це стосується її принципової незгоди прокласти Україні шлях до вступу в Північноатлантичний альянс (НАТО) за допомогою так званого Плану дій щодо членства (ПДЧ), яку вона продемонструвала на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році. Відповідну заяву Меркель зробила в вівторок, 26 листопада, у подкасті "Політика з Анною Вілль".

"Після ретельного вивчення я дійшла висновку, що це (відмовити в наданні ПДЧ Україні. - Ред.), безумовно, було правильним рішенням і що на це були вагомі причини", - сказала Меркель. Вона вважає, що те, як вона тоді вчинила - було правильним. 

За словами Меркель, на те були вагомі причини, що "залишаються (...) актуальними і сьогодні". Вона вказала на те, що тоді значна частина населення України була проти вступу до НАТО. "Тож, сама країна була розділена", - пояснила Меркель. 

Крім того, на той час діяла багаторічна угода між Україною й Росією щодо розміщення Чорноморського флоту РФ в Криму. І всі розуміли, що для Росії було б провокацією негайно розчистити шлях до членства України в НАТО.  

Саме ввечері вівторка колишня канцлерка Німеччини презентує свої мемуари, які вона написала разом зі своєю давньою довіреною особою Беатою Бауманн. Книга під назвою Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021 ("Свобода. Спогади 1954-2021". - Ред.) має понад 700 сторінок. Презентація проходить у Німецькому театрі в Берліні, зазначає інформагенція dpa.

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