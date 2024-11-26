Меркель не шкодує, що не дала шансу на вступ України до НАТО

У 2008 році значна частина населення України була проти вступу до НАТО, тож тодішнє рішення не дати Україні ПДЧ на саміті НАТО в Бухаресті було правильним, пояснила Анґела Меркель.

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила на захист своєї політики щодо України. Особливо це стосується її принципової незгоди прокласти Україні шлях до вступу в Північноатлантичний альянс (НАТО) за допомогою так званого Плану дій щодо членства (ПДЧ), яку вона продемонструвала на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році. Відповідну заяву Меркель зробила в вівторок, 26 листопада, у подкасті "Політика з Анною Вілль".

"Після ретельного вивчення я дійшла висновку, що це (відмовити в наданні ПДЧ Україні. - Ред.), безумовно, було правильним рішенням і що на це були вагомі причини", - сказала Меркель. Вона вважає, що те, як вона тоді вчинила - було правильним.

За словами Меркель, на те були вагомі причини, що "залишаються (...) актуальними і сьогодні". Вона вказала на те, що тоді значна частина населення України була проти вступу до НАТО. "Тож, сама країна була розділена", - пояснила Меркель.

Крім того, на той час діяла багаторічна угода між Україною й Росією щодо розміщення Чорноморського флоту РФ в Криму. І всі розуміли, що для Росії було б провокацією негайно розчистити шлях до членства України в НАТО.

Саме ввечері вівторка колишня канцлерка Німеччини презентує свої мемуари, які вона написала разом зі своєю давньою довіреною особою Беатою Бауманн. Книга під назвою Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021 ("Свобода. Спогади 1954-2021". - Ред.) має понад 700 сторінок. Презентація проходить у Німецькому театрі в Берліні, зазначає інформагенція dpa.