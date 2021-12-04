Анкара продасть Києву ще щонайменше 20 дронів Bayraktar - Bloomberg

Туреччина планує поставити не менше 20 ударних безпілотних літальних апаратів Bayrаktar TB2 в Україну. Про це у п'ятницю, 3 грудня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в турецьких урядових та військово-промислових колах.

Зазначається, що наразі "замовлення як мінімум на два десятки дронів перебуває у стадії розробки". При цьому видання наголошує, що турецька компанія Baykar Makina, яка виробляє безпілотники Bayraktar TB2, вже продала Україні "десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами". "Утім, точну кількість у Baykar Makina і турецькому уряді назвати відмовилися", - йдеться у статті.

Безпілотники Bayraktar TB2 Україна закуповує з 2018 року, які можуть виконувати розвідувальні та бойові функції. Зокрема, того року, за даними журналіста Юрія Бутусова, Україна закупила комплекс у складі шести дронів Bayraktar, двох станцій управління, 200 одиниць боєприпасів, допоміжного обладнання, запасних частин, сервісного супроводу та навчання персоналу. За його даними, сума контракту становила 69 мільйонів доларів.

Джерело в турецькому уряді також повідомило Bloomberg, що на стадії розробки перебувають нові угоди, зокрема про спільне виробництво Туреччини та України ракет-носіїв типу української "Зеніт-2".

Безпілотники Bayraktar в Україні

26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі для "змушення ворога до припинення вогню". Це викликало хвилю реакцій за кордоном, зокрема, невдоволення Москви. Невдовзі після цього Стамбул закликав Київ не називати придбані безпілотники турецькими. 3 грудня під час телефонної розмови президент Росії Володимир Путін вкотре поскаржився президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану на використання українською армією безпілотників Bayraktar.

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Нагадаємо, у листопаді міністр оборони Олексій Резніков анонсував купівлю наступного року нової партії безпілотників Bayraktar у Туреччини. Також на початку листопада посол у Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують запустити власне виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar.