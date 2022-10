Sulme të qëllimshme kundër rrjetit elektrik të Ukrainës

Para fillimit të sezonit të ngrohjes, Rusia terrorizon Ukrainën me sulme kundër infrastrukturës energjitike. Ushtria ruse përpiet t'i shkaktojë dëme maksimale sektorit energjitik ukrainas duke sulmuar me dronë dhe raketa centrale energjie dhe rrjete të rrymës elektrike. I gjithe rrjeti i furnizimit është në fokus të sulmeve ruse.

Edhe të martën në mëngjes ka pasur sulme masive kundër qyteteve ukrainase, mes tyre edhe Kievi, Shytomyr, Dnipro dhe Kharkiv. Që të hënën pati sulme kundër objektivave në Kiev dhe Dnipropetrovsk me pasojë ndërprerjen e rrymës elektrike dhe ujit. Sulmet më të ashpra ruse janë shënuar më 10 dhe 11 tetor. Presidenti ukrainas, Zelensky deklaroi në twitter se që nga këto sulme, rreth 30% e centraleve eletrike ukrainase janë shkatërruar, e kjo ka shkaktuar ndërprerje masive të energjisë në të gjithë vendin. Presidenti ukrainas theksoi, se prandaj nuk ka hapësirë për negociata me Putinin.

Qeveria ukrainase përpiqet të sigurojë furnizimin me energji

Aty ku dëmet janë riparuar, Rusia ka goditur sërish si në Lviv, në perëndim të Ukrainës, ku pati ndërprerje të rrymës. Ministri energjitik i Ukrainës, Herman Halushtshenko është shprehur se "cinizmi i sulmit është në goditjen e të gjithë rrjetit të furnizimit, përsfhirë edhe sistemet e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe prodhimit. Kështu armiku dëshiron të vështirësojë rivendosjen e furnizimit me rrymë elektrike nga burime të tjera."

Kurse drejtuesi i Ukrenergo sipërmarrjes energjitike ukrainase, Volodymyr Kudryshkyj është shprehur se "askush në Europë nuk duhet të përballojë këtë që duhet të përpallojmë ne. Askush nuk ka pasur shkatërrime të tilla. Punonjësit tanë janë papushim në detyrë për të riparuar sa më shpejt rrjetet që të gjithë konsumatorët të furnizohen me energji. Sipas Ukrenergo në planifikimin e sulmeve të tilla marrin pjesë ekspertë të energjisë. "Këtë e tregojnë përmasat dhe përzgjedhja e sulmeve në rrjetin ukrainas." Agresori vendos me qëllim në shënjestër ato objektiva, ku mund të ketë edhe dëmin më të madh. Qeveria ukrainase përpiqet të sigurojë furnizimin me energji. "Çdo rajon ka planin e vet të reagimit për krizën", ka shkruar kryeministri ukrainas, Denys Shmyhal në Telegram më 17 tetor.

Sulme ruse kundër Lvivit

Von der Leyen: Sulmet kundër infrastrukturës ukrainase krime lufte

Ukrainasit duhet të kursejnë megjithatë energji. "Ju lutem reduktoni konsumin e energjisë ditën dhe sidomos në orët e mbrëmjes nga 17-23:00", ka kërkuar ministri ukrainas i Energjisë, Haushtshenko. Kjo do të ndihmojë që të rikthejmë stabilitetin e sistemit të energjisë, ka thënë ai. Ukraina ka ndalur eksportimin e energjisë në vendet europiane që të stabilizojë sitemin e saj. "Ishte eksporti i energjisë që i ndihmoi Europës të reduktojë përdorimin e burimeve ruse energjitike. Prandaj Rusia shkatërron sistemin tonë energjitik për të penguar kështu mundësinë për të eksportuar energji elektrike nga Ukraina", ka deklaruar ministri Halushtshenko. Më 10 tetor raketat ruse goditën termocentralin e Burshtynit që ka lidh rrjetin elektrik të Ukrainës me Hungarinë, Rumaninë dhe Sllovakinë- nga aty është eksportuar rrymë në BE. Sulmet kundër infrastrukturës ukrainase, presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen i ka quajtur krime lufte.

Ende Ukraina nuk ka kërkuar ndihmë emergjente për të stabilizuar furnizimin me energji. Sipas njoftimet të sipërmarrjes energjitike ukrainase, Ukrenergo operatorët ukrainas kanë mundësi të kërkojnë ndihmë. Për këtë ka ujdi të posaçme me vendet fqinje.