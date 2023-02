Evropa

Siria dhe Turqia do të marrin ndihma nga BE pas tërmetit shkatërrimtar

BE-ja do të nisë ndihma jo vetëm në Turqi, por edhe në Siri. Qeveria në Damask pas tërmetit me pasoja të rënda kërkoi ndihmë nga BE pavarësisht kundërshtive politike.

Turqi-Siri: Në garë me kohën ekipet e shpëtimit me qen nuhatës vazhdojnë kërkimet intensive për të mbijetuar nga tërmeti shkatërrimtar.