Pse Lituania kërkon më shumë Forca të Armatosura Gjermane

Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius udhëton sot në Lituani për të marrë pjesë në një stërvitje të përbashkët të Forcave të Armatosura gjermane dhe ushtrisë lituaneze. Edhe para kësaj vizite, presidenti lituanez Gitanas Nauseda u shpreh në favor të forcimit të mëtejshëm të krahut lindor të NATO-s. Nëse shefi i Wagner, Evgeni Prigoschin ose një pjesë e grupit të tij mercenar zbarkonin në Bjellorusi me qëllime të paqarta, kjo do të thoshte se siguria e kufirit lindor do të duhej të forcohej më tej, u tha Nauseda gazetarëve në Vilnius.

Ushtarët gjermanë janë kryesisht përgjegjës për sigurinë e Lituanisë brenda NATO-s. Deri tani, Forcat e Armatosura Gjermane nuk janë stacionuar përgjithmonë në Lituani. Gjatë manovrës aktuale Griffin Storm, Forcat e Armatosura Gjermane-i dëshiron të tregojë se është i aftë të ndërhyjë në vend në një kohë të shkurtër.

Kjo manovër e NATO-s përfshin gjithashtu transferimin e shpejtë të ushtarëve dhe pajisjeve nga Gjermania në Lituani. Kjo pjesë e parë e stërvitjes ka përfunduar dhe komandanti përgjegjës, gjeneral brigade Christian Nawrat, është i kënaqur me përparimin e deritanishëm gjatë një vizite video në Lituani: "Ka funksionuar shumë mirë dhe jam krenar për të gjitha gratë dhe të gjithë burrat të cilët morën pjesë me aq shumë angazhim”.

Rritja e kompleksitetit të manovrës

Ndryshe nga manovrat e mëparshme, Forcat e Armatosura Gjermane në përgjithësi kanë rritur kompleksitetin, shpjegon gjenerali-brigade. Në të vërtetë, përveç 1000 ushtarëve, kësaj radhe u desh të zhvendoseshin në Lituani gjithsej 300 tanke dhe pajisje të tjera të mëdha nga toka, deti dhe ajri.

Deri në vitin 2026, Forcat e Armatosura Gjermane madje duan të jetë në gjendje të dërgojë deri në 5000 ushtarë në dhjetë ditë në vendet baltike në rast emergjence. Por ne nuk jemi ende aty: "Ne po bëjmë hapa në këtë drejtim, sepse në fund të fundit nuk kemi transferuar trupa në shkallën e forcave të armatosura, gjatë dekadave të fundit, gjithashtu duhet të mësojmë shumë gjëra”, tha Nawrat.

Fotografi: Ints Kalnins/REUTERS

Në vendet baltike, "kombet kornizë" janë përgjegjës, së bashku me ushtritë rajonale, për mbrojtjen e asaj që njihet si krahu lindor i NATO-s. Në Estoni janë britanikët, në Letoni kanadezët dhe në Lituani gjermanët.

Ministri i Mbrojtjes Pistorius, i cili po udhëton sot në Lituani për të parë stërvitjet, kohët e fundit bëri thirrje për një bashkëpunim më të mirë midis vendeve kornizë. Për shembull për sa i përket logjistikës: "Sepse ne besojmë se ne veprojmë në një mënyrë të ndërveprueshme dhe të mirëkoordinuar në rajon. Sidomos kur bëhet fjalë për ruajtjen e materialit. Kjo është e një rëndësie të madhe, veçanërisht kur bëhet fjalë për aftësinë për të dislokuar shpejt trupa, të cilët më pas mund të përdorin të njëjtat pajisje".

Kërkohet përforcim i qëndrueshëm i murit anësor

Estonia, Letonia dhe Lituania e shohin luftën e agresionit rus kundër Ukrainës si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e tyre. Ata po riarmatosin forcat e tyre të armatosura dhe kërkojnë një përforcim afatgjatë të krahut lindor të NATO-s, veçanërisht nga Gjermania. Gjatë vizitës shtetërore të presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier, Presidenti Lituanez Nauseda kohët e fundit ishte lutur për vendosjen e përhershme të ushtarëve të Forcat e Armatosura Gjermane-it: "Si pjesë e marrëveshjes sonë me kancelarin gjerman, Lituania po investon në mënyrë aktive në infrastrukturën e saj ushtarake për të akomoduar më shumë gjermanë. Lituania është e gatshme të bëjë gjithçka për t'i bërë trupat gjermane të ndihen si në shtëpinë tonë me ne."

Eksperti i mbrojtjes i CDU/CSU, Henning Otte, kërkon sqarime për praninë e Forcave të Armatosura Gjermane në Lituani. Politikani i CDU tha për Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) se Ministri i Mbrojtjes tani duhet të specifikojë se kur dhe me çfarë forca do të ngrihet brigada e premtuar nga Gjermania. Vitin e kaluar, qeveria federale premtoi deri në 5000 ushtarë. Por deri tani, vetëm 800 prej tyre kanë qëndruar përgjithmonë në Lituani.

Pistorius takohet edhe me Stoltenberg

Eksperti i mbrojtjes Christian Mölling, zëvendësdrejtor i institutit kërkimor Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik dhe drejtor i Qendrës për Sigurinë dhe Mbrojtjen në Berlin, flet për një "mungesë thellësie strategjike" kur bëhet fjalë për shtetet baltike. Kjo do të thotë se në rast të një sulmi, trupat ruse mund të marshojnë shumë shpejt në Detin Baltik krahasuar me këto vende. Pranimi në NATO i dy shteteve baltike, Finlandës dhe Suedisë, nuk do të ndryshonte shumë.

Për të, prandaj është e kuptueshme që Lituania do të preferonte të kishte një brigadë të Forcave të Armatosura Gjermane përgjithmonë. Por kjo do të ishte e shtrenjtë dhe Gjermania nuk e dëshiron atë politikisht. Për më tepër, pajisjet aktuale të trupës nuk duhet të jenë të mjaftueshme. Kjo është arsyeja pse manovra Griffin Storm do të pasohet nga një rishpërndarje. Gjithashtu për stërvitjen në Gjermani, thotë gjenerali i brigadës Nawrat: "Për këtë më duhen edhe pajisjet e rënda në Gjermani për të siguruar të ashtuquajturën stërvitje të trupave në terrenet e stërvitjes".

Gjatë manovrës Griffin Storm, ministri i Mbrojtjes Pistorius takohet edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Udhëtimi në Lituani shërben edhe për përgatitjen e samitit të NATO-s që do të mbahet në mes të korrikut në Vilnius.

aud (dw.ARD)