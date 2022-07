Procese të reja gjyqësore të BE kundër Londrës

Në mosmarrëveshjen mbi rregullat e Brexit-it për provincën britanike të Irlandës së Veriut, Komisioni Evropian ka nisur katër procedura të reja shkeljeje kundër Mbretërisë së Bashkuar. Autoriteti i Brukselit akuzoi Londrën për shkeljen e pjesëve thelbësore të të ashtuquajturit Protokoll të Irlandës së Veriut.

Pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga 27 vendet anëtare të BE-së që Londra të zbatojë Protokollin e Irlandës së Veriut, qeveria britanike ka refuzuar ta bëjë këtë, tha Komisioni në një deklaratë.

Mosgatishmëri për të diskutuar në mënyrë të arsyeshme

Për më shumë se një vit, ne u përpoqëm të gjenim zgjidhje të përbashkëta në frymën e bashkëpunimit konstruktiv, tha Komisioni Evropian. "Megjithatë, mosgatishmëria e Mbretërisë së Bashkuar për t'u përfshirë në diskutime kuptimplote dhe procedura e avancuar për miratimin e Aktit të Protokollit të Irlandës së Veriut përmes Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar bie drejtpërdrejt në kundërshtim me këtë frymë”, vijon njoftimi për shtyp.

Konkretisht, akuzat kanë të bëjnë me mosrespektimin e rregullave doganore në fuqi dhe moszbatimin e disa rregullave evropiane. Britania e Madhe tani ka dy muaj kohë për të reaguar.

Konflikti mes BE dhe Britanisë së Madhe vazhdon

Britania e Madhe dhe BE-ja kanë debatuar gjatë mbi zbatimin e rregullave të Brexit-it. Së fundmi, Komisioni Evropian rriti presionin ndaj Londrës në qershor duke nisur dy procedura të reja shkeljeje dhe duke rifilluar një tjetër.

Protokolli për Irlandën e Veriut është pjesë e marrëveshjes së Brexit-it të lidhur në vitin 2019 midis Brukselit dhe Londrës dhe ka për qëllim të rregullojë kontrollet doganore në shkëmbimin e mallrave midis Irlandës së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar. Londra fillimisht ra dakord për zgjidhjen për të parandaluar kontrollet në kufirin e brendshëm të Irlandës pasi mund të rrezikonte procesin e paqes në ish-rajonin e trazuar. Procedurat e shkeljes mund të çojnë në një padi në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe të përfundojnë me gjobë.

Një projektligj i diskutueshëm

Nisja e këtyre procedurave të reja është pjesë e një projektligji të diskutueshëm të Protokollit të Irlandës së Veriut, i cili kaloi leximin e tretë në Dhomën e Komunave Britanike të mërkurën. Ligji i planifikuar duhet të lejojë Londrën të anulojë në mënyrë të njëanshme marrëveshjet e Brexit-it në lidhje me provincën britanike.

Nga këndvështrimi i Londrës, Protokolli i Irlandës së Veriut minon paqen në rajon. Në të vërtetë, partia pro-britanike DUP ka kundërshtuar prej javësh formimin e një qeverie në Irlandën e Veriut dhe kërkon shfuqizimin e protokollit.

Komisioni Evropian kishte kërcënuar me pasoja gjatë nënshkrimit të ligjit të planifikuar. Megjithatë, përpara se ligji të hyjë në fuqi, ai ende duhet të miratohet nga dhoma e dytë e Parlamentit, Dhoma e Lordëve. Kjo duhet të bëhet pas pushimeve verore. Projektligji pritet të përballet me rezistencë më të ashpër në Dhomën e Lordëve. Nëse qeveria arrin të imponojë planet e saj, kjo mund të çojë në përplasje serioze me Brukselin. Në rastin më të keq, mund të shpërthejë një luftë tregtare.

Pak relaksim në horizont edhe për pasardhësit e Johnsonit

Dy kandidatët për të pasuar kryeministrin britanik në largim Boris Johnson, ministrja e Jashtme Liz Truss dhe ish-ministri i Financave Rishi Sunak, deri tani nuk kanë treguar asnjë shenjë se mund të kërkojnë një deeskalim të mosmarrëveshjes. Me këtë projektligj, qeveria e Londrës dëshiron të detyrojë Brukselin të rihapë marrëveshjen për statusin special të Irlandës së Veriut. Komisioni Evropian e përjashton kategorikisht këtë dhe në vend të kësaj dëshiron të negociojë zgjidhje brenda kornizës së marrëveshjes ekzistuese.

aud (tgsch, dpa)